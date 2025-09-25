Una SD Ibiza en progresión aprueba en el inicio liguero

Dos de cal y una de arena. Eso ha tenido la SD Ibiza en sus tres primeros partidos del Grupo 3 de Segunda RFEF, en los que la escuadra ibicenca ha cosechado cuatro puntos con un bagaje de una victoria, un empate y una derrota. El equipo de Raúl Casañ afronta una temporada marcada por la reestructuración económica del club, que ha tenido que apretarse el cinturón y darle otra vuelta de tuerca a los fichajes veraniegos y que competirá contra equipos con inmensos presupuestos como son el Atlético Baleares, Alcoyano o Terrassa, y frente a potentes filiales como el Barça B. Una categoría en la que cada partido cuenta debido a una enorme igualdad, como demuestra que ninguno de los 18 equipos haya conseguido sumar pleno de victorias en los tres encuentros disputados.

La SD Ibiza comenzó la temporada oficial con una clara victoria ante el Terrassa, uno de los equipos llamados a estar en la zona alta de la clasificación. Los rojillos vencieron por 1-0 en un partido muy serio y trabajado en el que se pusieron por delante en el minuto 4 con un golazo de chilena de Manel y en el que supieron administrar una ventaja que pudo ser mayor frente a un Terrassa que no se sintió cómodo en ningún momento del partido y que no inquietó la portería de Rimvydas.

Posteriormente, la SD Ibiza se desplazó a tierras catalanas para medirse en la segunda jornada al Olot en un partido gris de los pitiusos, que sucumbieron por 1-0 ante un rival que fue muy superior y que mereció los tres puntos. En este encuentro los pupilos de Casañ acusaron el derroche físico realizado solo cuatro días antes en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa RFEF ante la SD Formentera, que se llevó el gato al agua en los penaltis tras empatar a 0 en los 90 minutos de tiempo reglamentario y los 30 de la prórroga.

El pasado fin de semana, la suerte no estuvo del lado rojillo. La SD Ibiza recibió en Sant Rafael al recién ascendido Porreres, que se dedicó a defender en bloque bajo y que se encontró con un error de Rimvydas para irse 0-1 al descanso. En la segunda mitad, los ibicencos se fueron con todo a por el empate con un larguero y un gol salvado bajo palos, y terminaron encontrando el premio del gol en el descuento merced a un testarazo de Diego Jiménez. Cuando el partido parecía decidido, los locales tuvieron dos ocasiones clarísimas con las que pudieron voltear el marcador, pero se estrellaron contra el guardameta Víctor Méndez.

Ahora, los pupilos de Casañ afrontan tres partidos consecutivos fuera de casa frente a Espanyol B, Atlético Baleares y Castellón B por el cambio de césped del Sánchez y Vivancos, que estará inoperativo durante un mes. Este fin de semana, los ibicencos tratarán de aprovechar el titubeante inicio del filial periquito, que no conoce la victoria y que se encuentra en anteúltimo lugar con un punto tras cosechar un empate ante el Barbastro y dos derrotas frente a Poblense y Reus FCR.

Casañ, centrado en lo que viene

Raúl Casañ, técnico de la SD Ibiza, analizó el rendimiento de su equipo en este inicio liguero. El entrenador valenciano afirmó que su equipo «empezó muy bien con la victoria ante el Terrassa», en la que «la imagen y el resultado fue muy positivo», aunque reconoció que «en Olot, el equipo no estuvo a su mejor nivel, el Olot fue muy superior», principalmente debido al «cansancio» por el partido intersemanal de Copa RFEF ante la SD Formentera.

Respecto al encuentro ante el Porreres, en el que la SD Ibiza consiguió empatar en el descuento, Casañ declaró que su equipo «mereció ganar», aunque recalcó el trabajo de sus hombres, que consiguieron «rescatar un punto contra un equipo que te marca un gol y se encierra atrás, en un campo (Sant Rafel) diferente y difícil».

«Esto solo acaba de empezar, en tres jornadas tampoco se puede pronosticar mucho, hay que seguir compitiendo, ganando y sacando puntos para poder estar más tranquilos», apuntaló el técnico rojillo, que también destacó «la igualdad que hay en una liga en la que hay muchos equipos que pueden ganar en casa o fuera, algo que hay que tener en cuenta». Por último, Casañ manifestó que su escuadra está «preparando los tres desplazamientos que tienen seguidos frente a Espanyol B, Atlético Baleares y Castellón B, que serán rivales muy duros y difíciles». Sobre el partido ante el filial periquito, el valenciano aseguró que su equipo «quiere ganar para estar en una situación cómoda ante un gran rival», del que son conscientes «de la calidad que atesora».