Agotadas las plazas para la segunda 15K Formentera Sunset Run

La segunda edición de la 15K Formentera Sunset Run vuelve a colgar el cartel de ‘Sold Out’. La prueba balear ha ocupado todas sus plazas disponibles para el próximo 11 de octubre, consolidándose como una de las carreras populares más deseadas del calendario nacional. Y no es para menos. El evento ha logrado dar con la fórmula del éxito, ofreciendo una distancia exigente pero asequible si se goza de una buena condición física, 15 kilómetros. Además, el hecho de celebrarse en horario vespertino permite a los participantes disfrutar del atardecer en la isla de Formentera, una estampa de gran valor que deja imágenes inolvidables.

Así, más de 2.300 corredores ya tienen su dorsal garantizado para esta segunda edición de la 15K Formentera Sunset Run. El evento sigue creciendo de manera paralela con la incorporación de otras actividades que se desarrollarán durante el fin de semana y que pretende ofrecer a los participantes una experiencia integral durante su estancia en la isla. Este año el propio sábado 11 de octubre se estrenará un ‘Run & Coffee’ -dirigido por Eric Domingo y Pau Capdevila, del PC Team, y animado por el grupo de running Frolik-, actividad exclusiva a la que solo tendrán acceso 200 corredores.

Otras actividades paralelas que se organizarán en el marco de la 15K Formentera Sunset Run son masterclass de yoga el sábado por la mañana a orillas del Mediterráneo, una salida en kayak (o en tabla de paddlesurf) de dos horas desde Espalmador, una excursión en autobús para rodear la isla y conocer todos sus secretos naturales, y su imprescindibles ‘Lunch & Music’ para cerrar el domingo en el icónico restaurante Fandango.

Además, junto a la carrera matriz de 15 kilómetros se celebrará también la 5K Sunset Run, una prueba menos exigente y con una distancia ideal para quienes quieran iniciarse en el running por todo lo alto. Los deportistas de ambas pruebas recibirán una bolsa del corredor en la que encontrarán la camiseta oficial del evento, fabricada por Ecoalf, una prenda perfecta para disfrutar del running en climas calurosos gracias a sus tejidos suaves y transpirables.

Lista de espera ya disponible

Con los dorsales agotados y ante la demanda de inscripciones, la organización ha habilitado la lista de espera para la 15K Formentera Sunset Run.

Todos los interesados pueden registrarse y se les asignará plaza si se liberan por cancelaciones o cambios de distancia.

¡Formentera ya está preparada para acoger uno de los grandes eventos del año en la isla!

Más información: www.15kformenterasunsetrun.com