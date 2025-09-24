Thiara Vallmitjana se adjudica el Europeo sub-14 de Beach Tennis

La jugadora Thiara Vallmitjana, del Ibiza Beach Tennis/Club de Tenis Santa Eulalia, se proclamó el pasado fin de semana campeona de Europa sub-14 de Beach Tennis junto a su compañera Marina García, del Club de Castelldefels. El torneo, celebrado en la isla de Creta (Grecia), coronó a la pareja española, que compitió a un gran nivel.

La pareja española venció en la fase de grupos a Francia por 7-5 y 6-4 y a Lituania en un apretado partido que se saldó con resultado de 7-6, 5-7 y 10-7. Posteriormente, sudaron la camiseta para derrotar en una apretada semifinal a la pareja lituana formada por Gravinoloka y Koroteka con remontada incluida (5-7, 6-2 y 10-6), y se pasearon en la final ante el tándem portugués formado por Leitão y Rocha, a los que aplastaron por 6-0 y 6-1.

De esta manera, Vallmitjana y García continúan con su sublime estado de forma tras haber ganado este mismo año el Campeonato de España. El próximo reto de Vallmitjana, de solo 13 años, será formar parte del equipo absoluto en el Campeonato de España por Clubes, que tendrá lugar del 3 al 5 de octubre en Castellón.