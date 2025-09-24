Santa Eulària renueva acuerdos deportivos por un importe total de 127.000 euros para impulsar el deporte en el municipio

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha renovado por un importe total de 127.000 euros los acuerdos de colaboración con clubes, asociaciones y federaciones deportivas para la próxima temporada. Esta medida refuerza su compromiso con el impulso del deporte en la comunidad, especialmente en el ámbito del deporte base.

Estos convenios, que benefician a más de a los clubs del municipio con sus distintas modalidades, tienen como principal objetivo promover la práctica deportiva, fomentando la participación de los ciudadanos y apoyando el crecimiento de las actividades deportivas locales.

En concreto, 19 clubes recibirán aportaciones económicas y 26 se beneficiarán de la cesión de instalaciones públicas municipales. Gracias a ello, las ligas, clubes y asociaciones podrán realizar entrenamientos y competiciones sin la necesidad de construir infraestructuras propias, facilitando así el acceso a la práctica deportiva en condiciones óptimas.

Los clubes beneficiados son el Club Náutico Santa Eulalia, el Club tennis Santa Eulària, la SE Sant Carles, el CD Atlético Jesús, el Club tennis Santa Gertrudis, el CD Puig d’en Valls, la SCR Peña Deportiva, l’AE Santa Gertrudis, el Club Taekwondo-Bamchun, el Hándbol Club Santa Eulària, el Club Tennis Taula Santa Eulària, el Club Bàsquet Puig d’en Valls, el Handbol Club Puig d’en Valls, el Club Bàsquet s’Olivera, el Club de Petanca Llar de Santa Eulària, los Llops d’Eivissa, la Federació Balear de Tir amb Arc, el Club Triatló Santa Eulària, el Santa Eulària Rubgy Club, la Asociación KB Santa Eulalia, el Club Voleibol Playa Tribu, el Club Ciclista Santa Eulalia, el Club de Billar- Eivissa, el Club Golf Ibiza, la ADDIF, Asociación de Ibiza de Tiro Olímpico, el Santa Eulària HC.