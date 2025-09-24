La Ibiza JoySail 2025 corona a sus campeones en la edición más disputada de su historia

La Ibiza JoySail 2025 cerró su edición más emocionante de las cinco celebradas hasta la fecha a con finales de auténtico infarto en todas sus clases, donde las diferencias de segundos fueron decisivas para definir a los campeones, que en esta ocasión fueron Moat (Performance), L’Hippocampe (Cruising XL), Liberty Square (Cruising L), Open Season (Cruising M) y Aurelius (World Cruising).

En Performance Moat suma y sigue con su idilio con la Ibiza JoySail, firmó un pleno de victorias y se mantiene como único barco que ha ganado las cinco ediciones. Jasi, su barco gemelo, se mantuvo constante en la segunda posición en todas las regatas, mientras que Morgana, tercero en cada manga, completó el podio. En esta división, Esense se llevó el trofeo Corinthian y Morgana el reconocimiento Southern Wind al mejor SW de la clase.

La categoría Performance Cruising XL L’Hippocampe y Spiip terminaban empatados, pero el primero se adjudicó la victoria gracias a sus dos triunfos parciales, frente a uno de Spiip. El tercer puesto fue para Geist, que, a pesar de imponerse en una de las cuatro pruebas, quedó por detrás de los líderes, aunque con la satisfacción de superar a Cervo en la prueba del domingo por solo 2 segundos

En Performance Cruising L, Liberty Squared dominó con solvencia y se llevó la victoria después de haber sido líder de principio a fin, mientras que Kiboko 4, el único barco en competición que pudo ganarle una prueba al Liberty, se adjudicó la distinción como mejor Corinthian. Ambos equipos compartieron además los trofeos Southern Wind al mejor SW clasificado y al mejor SW Corinthian. Destacó la gran última manga del Gelliceaux, que rozó la segunda plaza, quedando a solo 17 segundos y asegurando el tercer lugar en el podio.

La clase Performance Cruising M estuvo marcada por el duelo entre los gemelos Ganesha y Open Season. Aunque Ganesha dominó la salida en match race, finalmente fue Open Season quien se llevó la general. El tercer escalón del podio se resolvió con otro empate entre Viento y Shambho, que registraron idénticos resultados parciales. La balanza se inclinó a favor del barco mexicano, que también se alzó con el trofeo Corinthian.

En World Cruising, la igualdad también fue máxima entre Aurelius y Nostromo. Tras repartirse dos victorias y dos segundos puestos cada uno, la última regata fue la clave, el que ganara de los dos sería el campeón. Aurelius se impuso por apenas 13 segundos y se llevó el título y el trofeo Corinthian.

La Ibiza JoySail 2025 reafirmó su posición en el calendario de final de temporada de los superyates y ya es una regata fija calendario internacional. En la edición de este año han participado un total de 22 barcos y 11 más se quedaron en lista de espera, lo que demuestra el potencial presente y futuro que tiene esta regata organizada por Marina Ibiza y STP.