El Gasifred Atlético vuelve a la base

El Gasifred Atlético lanzó este miércoles una campaña para atraer niños y niñas para la cantera del club. La entidad ibicenca, muchos años después, volverá a tener los primeros equipos base en categoría infantil en cadete tanto masculino como femenino, aunque no se descarta crear más categorías si hay jóvenes interesados.

La gente que quiera formar parte del Gasifred y que esté interesada en jugar en sus equipos de cantera tendrán que ponerse en contacto con el club a través del número 680 75 46 68. El coordinador será Álvaro barrera 'Buitre', jugador del primer equipo que este año cumple su cuarta temporada.