El Class Bàsquet Sant Antoni desafía a la adversidad

El Class Sant Antoni ha convertido la dificultad en virtud. Obligado a disputar la fase de grupos de la Copa de España lejos de su feudo por las obras en Sa Pedrera, el equipo ibicenco ha respondido con dos victorias de mérito que lo colocan con pie y medio en los dieciseisavos de final, previstos para los días 21 y 22 de octubre. Con un bloque renovado y un entrenador debutante, los de Josep Maria Berrocal han dejado señales de que este curso quieren aspirar a todo con la mira puesta en el principal objetivo: el ascenso a Primera FEB.

Un estreno arrollador en Benicarló

El debut en la competición no pudo ser más prometedor. Frente al Benicarló, rival que también militará en el Grupo Este de Segunda FEB, el Class Sant Antoni firmó un partido redondo y se llevó el triunfo por un rotundo 65-90. La superioridad de los ibicencos fue tal que apenas dieron opciones a los locales, imponiéndose en todas las facetas del juego y mostrando una defensa compacta que marcó diferencias desde el primer cuarto.

Sufrimiento y carácter en Castellón

El segundo choque tuvo un guion muy distinto. Ante el Amics del Bàsquet Castelló, recién descendido de Primera FEB, el Class tuvo que remar hasta el final de la prórroga para firmar un sufrido triunfo por 88-90. Con bajas sensibles como las de Dani de la Rúa y Greg Gantt, y sin poder contar tampoco con Kai Johnson, el equipo sacó a relucir su resiliencia. El conjunto de Berrocal no se descompuso pese a los arreones locales y encontró en el recién llegado Gerard Blat a su líder: el base rubricó una actuación estelar con 19 puntos y 14 asistencias, guiando a los suyos en los momentos más calientes.

Fichajes que responden

El buen arranque competitivo ha reforzado la sensación de que la dirección deportiva acertó con los nueve fichajes realizados este verano. Blat sabe dirigir al equipo con clase, además de anotar y asistir, Solarin aporta energía y rebote, Santi Paz suma versatilidad, Zizic añade intimidación en la pintura y Johnson, cuando ha podido participar, ha ofrecido destellos de calidad. Todos ellos han encajado rápidamente en la propuesta de Berrocal, que ha conseguido imprimir carácter y cohesión a un vestuario prácticamente nuevo.

Un torneo exigente

La Copa de España 2025 arrancó su segunda edición con un formato que busca dar protagonismo a todos. En la fase de grupos participan los 28 equipos de Segunda FEB, que luchan por uno de los 14 billetes a las eliminatorias. En esa siguiente ronda se incorporarán los 18 conjuntos de Primera FEB, conformando un cuadro de 32 participantes. Los emparejamientos se decidirán mediante sorteo puro, sin cabezas de serie, lo que garantiza cruces imprevisibles y llenos de emoción. Además, todas las eliminatorias se disputarán a partido único en el feudo del equipo de menos categoría, lo que añadirá un punto extra de tensión y espectáculo a cada duelo.

Un destino curioso: Mataró

El calendario ha querido que el último partido de la fase de grupos de la Copa, este viernes en Mataró, sea también el escenario del debut liguero el 4 de octubre. El conjunto catalán llega a la cita sin conocer la victoria, pero será un examen clave para confirmar las buenas sensaciones del Class. Un triunfo no solo certificaría el pase a los dieciseisavos de la Copa, sino que supondría un espaldarazo de confianza para el inminente inicio de la liga.

Un bloque que ilusiona

Más allá de los resultados, lo más destacable es la identidad que empieza a forjarse. El Class Sant Antoni ha demostrado que sabe ganar de dos maneras muy diferentes: arrollando con solvencia y con capacidad de sufrimiento. La capacidad de adaptación, la fuerza mental y la rápida integración de los nuevos han convertido lo que podía ser un inicio cuesta arriba —sin su pabellón y con bajas importantes— en una carta de presentación de lo que promete ser una temporada ilusionante.

Con el regreso a Sa Pedrera todavía en el horizonte, el equipo ya ha dado un primer golpe sobre la mesa en la Copa de España: este Class no solo compite, también sueña en grande.