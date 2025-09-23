A la UD Ibiza le vuelven a resonar los ecos del pasado

A la UD Ibiza, colíder del Grupo 2 de Primera RFEF empatada a ocho puntos con el CE Europa y el Eldense tras cuatro jornadas, se le vuelven a aparecer los fantasmas de la pasada temporada, en la que evidenció serios problemas para doblegar a los equipos de la zona baja de la tabla clasificatoria, lo que ha reabierto el viejo debate de la dificultad que manifiestan los ibicencos para vencer a rivales que son, a priori, asequibles.

El equipo de Paco Jémez, que el pasado domingo empató a uno en el Palladium Can Misses ante el Antequera, último clasificado, hizo méritos suficientes para ganar al conjunto andaluz, que llegó a Ibiza solo cinco horas antes del partido tras dos retrasos en sus respectivos vuelos. A pesar de que la UD Ibiza jugó un buen partido que debió ganar, el equipo celeste reafirmó un problema que la pasada temporada le privó de luchar por el campeonato: doblegar a los equipos de abajo.

La situación no es nueva. El curso pasado, cuando el equipo llegaba en una dinámica ascendente y parecía en disposición de luchar por el liderato, se dejó puntos de manera recurrente frente a rivales en apuros. Esos tropiezos, acumulados a lo largo del calendario, terminaron por condenar a la UD Ibiza a ver frustradas sus aspiraciones de luchar por el campeonato y, por consiguiente, por el único billete que otorga el ascenso directo a Segunda División, el objetivo año tras año de la entidad presidida por Amadeo Salvo.

Los ejemplos son claros. La temporada anterior empató los dos encuentros contra el Recreativo de Huelva, que acabaría descendiendo a Segunda RFEF. También cayó en el Palladium Can Misses ante el Intercity en un momento clave: lideraba la clasificación y podía haberse distanciado de sus perseguidores aquel 23 de marzo, solo una jornada después de empatar en Algeciras frente a otro rival contra el que la UD Ibiza era claro favorito, y contra el que claudicó también en la ida por 0-1. Poco después, ya en el mes de abril, el plantel pitiuso volvió a ceder terreno con la derrota en Marbella, con la que dilapidó todas sus opciones de luchar por la primera plaza contra un Ceuta que demostró ser el equipo más regular de la categoría. Previamente, los celestes también se dejaron puntos en su visita al Alcoyano, equipo que descendió y que venció por 1-0 al cuadro celeste, y en Sanlúcar de Barrameda ante el Atlético Sanluqueño, con el que solo pudieron rascar un empate.

La tendencia preocupa porque refleja un patrón: la UD Ibiza se muestra competitiva y ambiciosa frente a los equipos de la parte alta, pero no logra transformar esa superioridad en victorias cuando se enfrenta a rivales en puestos de descenso o con dificultades clasificatorias. Los partidos que, sobre el papel, deberían servir para consolidar puntos acaban convirtiéndose en obstáculos inesperados.

El empate frente al Antequera vuelve a encender las alarmas en este inicio de campeonato. Aunque el balance general es positivo y el equipo se mantiene en la pelea por los primeros puestos, el recuerdo de la pasada campaña planea sobre Can Misses. Si los celestes no corrigen esa asignatura pendiente, la lucha por el ascenso directo podría complicarse de nuevo.

Jémez declaró en la rueda de prensa posterior al partido del domingo que su equipo «hizo el fútbol que tenía que hacer, tocar, tocar y tocar hasta que apareciesen los espacios», y declaró que, a pesar de que el empate le supo «a poco», sus jugadores «habían dado un paso adelante», y que había «visto cosas que solo había visto a ratitos».

¿Qué pasa con Davo?

Uno de los nombres propios de la actualidad del equipo ibicenco es el de Davo. El delantero gallego solo ha disputado 58 minutos en lo que llevamos de liga, cuatro ante el Sevilla B, tres ante el Hércules, 36 ante el Marbella, donde anotó el gol del empate, y 15 el pasado domingo frente al Antequera. Un jugador que tiene lo que más cotiza en el fútbol, gol, y que se deja la piel cada vez que sale al campo. Pero no parece tener la confianza de un Paco Jémez que este año está apostando por Sofiane, delantero procedente del Ceuta y que, a pesar de jugar 87 minutos ante Sevilla B, 88 ante Hércules y los dos partidos completos ante Marbella y Antequera, todavía no ha visto puerta. El ariete francés ha tenido varias oportunidades para estrenarse en competición oficial con la UD Ibiza, especialmente en el último partido ante el Antequera, pero ha demostrado no estar fino de cara a gol.

El pasado domingo, la afición celeste coreó el nombre de Davo en la segunda mitad, consciente de que la victoria se le escapaba a su equipo y que en el banquillo podía estar la solución a la falta de pegada mostrada por la UD Ibiza. El tigre de Redondela generó dos claras ocasiones y provocó un posible penalti que no fue punible para el árbitro, además del trabajo que hace para el equipo luchando con las defensas contrarias y nunca dando un balón por perdido.