Toni Roig, subcampeón de Europa de tiro con arco

El ibicenco conquistó la segunda plaza del torneo continental en la modalidad de campo en divisiones mixtas

Imagen de Toni Roig en el Europeo

Imagen de Toni Roig en el Europeo / Roman Sputo

Redacción Deportes

Ibiza

La pasada semana se disputó en Polonia el Europeo de campo de tiro con arco, en el que el arquero recurvo Toni Roig, del S’Arc d’Eivissa, se subió al segundo escalón del podio en equipos de divisiones mixtas con el combinado nacional. Junto a él estaban César Vera, de Mallorca y Gonzalo Linares, de Madrid. El trío de deportistas estuvo a un solo punto de vencer a la selección alemana. En individuales, el actual campeón de España de campo, finalizó en novena posición.

