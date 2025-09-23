Toni Roig, subcampeón de Europa de tiro con arco
El ibicenco conquistó la segunda plaza del torneo continental en la modalidad de campo en divisiones mixtas
Ibiza
La pasada semana se disputó en Polonia el Europeo de campo de tiro con arco, en el que el arquero recurvo Toni Roig, del S’Arc d’Eivissa, se subió al segundo escalón del podio en equipos de divisiones mixtas con el combinado nacional. Junto a él estaban César Vera, de Mallorca y Gonzalo Linares, de Madrid. El trío de deportistas estuvo a un solo punto de vencer a la selección alemana. En individuales, el actual campeón de España de campo, finalizó en novena posición.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Santa Eulària estrena un complejo deportivo en Jesús
- Duelo de extremos en Can Misses
- UD Ibiza: un líder con más pegada que fútbol
- Dani González se corona en el Ironman de Maryland en su grupo de edad
- Derbi balear para la SD Ibiza en Sant Rafel
- La Mini Maratón Sant Bartomeu cumple 47 ediciones en Sant Antoni
- A la UD Ibiza le vuelven a resonar los ecos del pasado
- La SD Formentera se despide de la Copa en Lleida