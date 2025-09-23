La Selección Infantil de la Comunidad Valenciana se suma a la Vuelta Cicloturista Junior Hermanos Parrot

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Junior contará en esta edición con la participación de la Selección Infantil de la Comunidad Valenciana, integrada por ocho jóvenes promesas del ciclismo: cuatro chicas y cuatro chicos. Su presencia refuerza el «carácter formativo y participativo de la cita junior, un espacio pensado para que los más pequeños vivan la experiencia del ciclismo en un entorno seguro y festivo».

Kike Gutiérrez, presidente de la Federación de Ciclismo Valenciana, se ha mostrado a favor de este tipo de eventos para la cantera. «Estamos muy agradecidos con la organización por la invitación y por haber tomado esta iniciativa para promocionar las categorías inferiores. Vamos con una representación de cuatro chicos y cuatro chicas de la categoría infantil. Lo planteamos como un bonito premio para ellos, que cierra la temporada. Creo que se lo merecen y se lo han ganado y para ellos será una experiencia increíble. Es una oportunidad de vivir un gran evento como la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo de cerca. Tengo claro también que, aunque van a disfrutar, los niños son muy competitivos y van con ganas de ganar las diferentes pruebas del fin de semana», ha comentado.

La combinación de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, dirigida al público adulto, con la versión Junior se ha convertido en un «auténtico éxito, consolidando un formato que une a toda la familia en torno a la bicicleta en esta segunda edición. Padres, madres e hijos pueden compartir el mismo espíritu ciclista en dos pruebas paralelas que aseguran la continuidad y el relevo generacional de este deporte».

De este modo, la Vuelta a Ibiza no solo atrae a ciclistas consolidados y aficionados de todo el país, sino que, también «apuesta por el futuro, apoyando a jóvenes talentos como los integrantes de la selección valenciana, que representan la ilusión y la energía de la cantera».