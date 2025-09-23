Sant Josep vuelve a ser protagonista de la 3 Días Trail Ibiza 2025

Sant Josep se consolida como epicentro de la 3 Días Trail Ibiza, que celebrará su nueva edición del 28 al 30 de noviembre. El municipio no solo acogerá las llegadas del sábado, sino que este año también será el punto de salida y llegada de la Maratón, reforzando así su protagonismo en una de las pruebas deportivas más importantes del calendario ibicenco.

El Concejal de Deportes, Juventud y Transparencia, Xicu Ribas, destaca la importancia de este evento para el municipio: «Para el Ayuntamiento de Sant Josep es un honor y un privilegio colaborar con esta carrera desde hace muchos años. Es un verdadero placer acoger esta prueba, que este año, además de las llegadas del sábado, tendrá la salida y llegada de la Maratón en nuestro municipio».

Más allá del turismo de sol y playa

La participación en la 3 Días Trail Ibiza forma parte de una estrategia más amplia del consistorio para mostrar una imagen diversificada del municipio. «Desde que llegamos al Ayuntamiento estamos intentando demostrar que no solo somos un municipio de fiesta y de ocio nocturno», explica Ribas. «Gracias a estas pruebas, enseñamos nuestros paisajes, como toda la zona de Cala d'Hort, y damos a conocer al resto del mundo las impresionantes vistas desde estos acantilados».

Los espectaculares recorridos permitirán a los atletas disfrutar de la imponente imagen del islote de Es Vedrá y atravesar la Cala d'Hort al borde del mar, ofreciendo una experiencia única que combina deporte y naturaleza en su estado más puro.

Un impulso a la desestacionalización del turismo

Una de las apuestas más claras del municipio es la desestacionalización del turismo a través del deporte. «Lo que intentamos es dinamizar la actividad más allá de la temporada de verano», señala el concejal. «Estas fechas de finales de noviembre nos dan la posibilidad de alargar la temporada y mostrar una Ibiza diferente, no solo en verano. El invierno es una época espectacular, tanto por la temperatura como por los paisajes».

Sant Josep se posiciona así como un destino integral para los amantes del deporte: «Este municipio tiene todos los condicionantes para hacer deporte: si quieres correr, ir en bicicleta, nadar… tenemos de todo», añade Ribas, quien destaca especialmente el crecimiento de la participación femenina en la prueba.

Un dato especialmente relevante de la 3 Días Trail Ibiza es el incremento constante de la participación femenina. «En estas pruebas, y en especial en la 3 Días Trail Ibiza, estamos viendo una gran participación de mujeres, y cada año batimos récords. Esto significa que se está transmitiendo una imagen muy bonita de lo que es la prueba, y también de nuestro municipio», celebra el edil.

La competición se desarrollará en tres jornadas intensas, comenzando con la carrera nocturna del viernes por Dalt Vila, continuando el sábado con las diferentes modalidades que tendrán especial protagonismo en Sant Josep, y concluyendo el domingo con el cierre de esta edición, que promete ser una de las más espectaculares hasta la fecha.

Las inscripciones continúan abiertas en la web oficial del evento, 3diastrailibiza.com, ofreciendo a corredores nacionales e internacionales la oportunidad de descubrir los paisajes más impresionantes de Ibiza en una época del año ideal para el turismo activo y sostenible.

3 Días Trail Ibiza es una prueba patrocinada por Turismo de Ibiza y cofinanciada con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares.