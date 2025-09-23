Comienzo con luces y sombras para la UD Ibiza Bádminton Pitiús

La UD Ibiza Bádminton Pitiús regresó a la competición este fin de semana. El equipo dirigido por Ernesto García debutó en competición ofiical en tierras gallegas ante el Ravachol Pontevedra, que se llevó el gato al agua por 5-2 pese al buen inicio del plantel ibicenco.

El combinado insular se adjudicó los dos primeros puntos gracias al buen hacer del dobles mixto y femenino, que pusieron el 0-2 en el marcador. Pero el conjunto gallego apretó los dientes y se llevó el tercer punto, en el que los ibicencos disfrutaron de dos puntos de set en las dos primeras mangas, pero que terminó cayendo del lado local, que certificó su remontada en los partidos individuales.

Pese a la derrota, Ernesto García afirmó que «las sensaciones fueron buenas, los jóvenes crecen y compiten cada vez mejor contra jugadores extranjeros», y dejó un mensaje esperanzador para la afición ibicenca, «el futuro es prometedor».

El próximo encuentro de la UD Ibiza Bádminton Pitiús tendrá lugar en Sa Blanca Dona el próximo 1 de noviembre a las 17 horas ante el Huesca La Magia, ya que en la segunda jornada el conjunto ibicenco descansará.