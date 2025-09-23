Año de esperanza para el San Pablo-Eivissa
El equipo de Sergio Oruj conquistó una sufrida victoria en el debut liguero a domicilio ante el AD Mioño y sueña con el ‘play-off’ de ascenso
Color esperanza. Es lo que desprende el San Pablo-Eivissa esta ilusionante temporada. El conjunto de Sergio Oruj debutó este fin de semana en Segunda División con un triunfo a domicilio ante el AD Mioño por 3-4. En un frenético partido, las ibicencas parecían tener la victoria en el bolsillo tras irse al descanso con un resultado de 0-3, pero el equipo cántabro, lejos de rendirse, consiguió marcar dos goles en un minuto antes de recibir la estocada final gracias a un tanto de Lucía Serrano, al que respondió el cuadro local anotando el 3-4 definitivo.
Es pronto para lanzar las campanas al vuelo, ya que solo se ha disputado un partido, pero la puesta en escena del San Pablo ha sido notable. En Mioño se pudo ver un equipo con mucha pegada arriba y en el que los fichajes se están acoplando como anillo al dedo. Las debutantes Robertinha y Lucía Serrano dejaron su huella en forma de gol, y a ellas se unieron dos jugadoras que la pasada temporada fueron el factor diferencial, Kailany y Fátima, que también vieron portería y demostraron estar en un óptimo estado de forma. Este equipo ilusiona.
