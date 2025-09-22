La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo presenta su maillot oficial

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo 2025, dedicada este año a las familias, ha presentado su maillot oficial en un enclave muy especial: Hï Ibiza, patrocinador principal de la prueba y reconocido como el mejor club del mundo cuatro años consecutivos donde arte, ocio y deporte se encuentran en un mismo escenario.

El acto tuvo lugar frente al imponente mural interactivo del artista internacional Mr. Cenz, una obra que forma parte de la exposición e intervención de la galería W1 CURATES en Hï Ibiza, con la que se ha inaugurado la primera galería de arte dentro de un club en el mundo. Este escenario aportó un sello artístico y vanguardista a una cita que fusiona ciclismo, cultura y el espíritu abierto de la isla.

La presentación contó con la presencia de Juanjo Planells, organizador de la Vuelta, y de Roberto de Lope, director de Ushuaïa Entertainment, quienes destacaron la importancia de la alianza entre la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo y Hï Ibiza como ejemplo de las sinergias que se generan en la isla entre el ocio nocturno de primer nivel y el turismo deportivo, dos motores que refuerzan la imagen internacional de Ibiza.

«Un año más Hï Ibiza sigue colaborando con la Vuelta. El ocio nocturno y los grandes eventos deportivos son la base de la desestacionalización del turismo y tenemos que aunar fuerzas para ir de la mano. Eventos como esta marcha cicloturista demuestran que toda la familia puede disfrutar de Ibiza y de todas las opciones que ofrece», aseguró Planells.

«Nos alegra seguir un año más formando parte de la Vuelta y formar parte además de la presentación del maillot. Desde Hï Ibiza nos gusta contribuir al desarrollo de iniciativas locales y deportivas que promuevan el valor des esfuerzo, la pasión por el entorno y un estilo de vida saludable. Nosotros siempre intentamos ir a la vanguardia de todo, algo que siempre hemos visto dentro de la propia Vuelta», comentó el director de Ushuaïa Entertainment.

El maillot, que vestirán ciclistas y aficionados durante los días de la prueba (3, 4 y 5 de octubre de 2025), simboliza la diversidad y la unión de todas las familias, hilo conductor de esta edición.