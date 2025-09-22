El Passeig de ses Fonts de Sant Antoni acogió ayer la edición 47 de la Mini Maratón Sant Bartomeu, la prueba atlética más antigua de toda Balears. Nacida en agosto de 1979, esta cita pionera en el calendario autonómico mantiene intacto su espíritu popular y festivo, aunque este domingo apenas reunió a unos 80 corredores, que disputaron pruebas desde los 25 metros (para los niños de dos y tres años) hasta los 4.000 metros de la absoluta masculina. Adrián Guirado y Verónica Castro fueron los grandes dominadores de una cita en la que se rindió homenaje a Joan Marí Boned, conocido como ‘Joan del Avi’, quien ha ejercido durante más de tres décadas como secretario del club JASA, organizador de la prueba.

La Mini Maratón Sant Bartomeu cumple 47 ediciones en Sant Antoni | V. MARÍ