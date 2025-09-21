El Trasmapi cae derrotado ante el Agustinos Alicante

El Trasmapi HC Ibiza cosecha la primera derrota (28-33) de la temporada 2025-2026 ante el Agustinos Alicante en un duelo en el que los visitantes fueron por delante en el marcador durante prácticamente todo el encuentro.

Los jugadores locales escuchan atentamente las indicaciones de su entrenador, Eugenio Tilves. / Vicent Marí

Los ibicencos abrieron la lata con un gol de Biel Valera antes de llegar al minuto de partido. El joven central barcelonés de 22 años fue el mejor jugador de la plantilla dirigida por Eugenio Tilves. No obstante, la efectividad y el ímpetu de Valera, que anotó 10 dianas, no bastaron para superar al Agustinos, que hizo gala de una tremenda solidez efectiva y que se mostró letal en ataque.

Los primeros compases del encuentro estuvieron marcados por la gran igualdad entre los dos contrincantes. De hecho, en el minuto cinco, el Trasmapi tan sólo perdía por un gol de diferencia (3-4). No obstante, con el paso de los minutos el Agustinos se hizo con el mando del partido.

Eugenio Tilves, que se mostró muy nervioso con la actuación arbitral, pidió al colegiado un tiempo muerto a los nueve minutos, tras recibir tres goles consecutivos. Con el global momentáneo de 3-7, el preparador local buscaba soluciones para superar a la escuadra alicantina. Sin embargo, sus jugadores no lograron reducir demasiado la brecha en el primer tiempo. Con un resultado de 13-17, los jugadores de los dos equipos se marcharon a los vestuarios.

El segundo acto empezó con serias dificultades para los ibicencos, ya que comenzaron con dos jugadores menos a causa de las exclusiones en los últimos compases del primer tiempo de Juan Ignacio Montoto y Franco Daniel Gavidia. Sin embargo, la breve superioridad numérica de la escuadra de Alejandro Carrillo no se hizo notar prácticamente.

Al recuperar efectivos el Trasmapi y volver a haber siete jugadores por equipo, el conjunto naranja se vino arriba. En el minuto 18 llegó a estar a tan sólo un gol de empatar el duelo. El resultado provisional de 21-22 a falta de poco menos de 11 para el pitido final, metía mucha presión al Agustinos. Los de Tilves no iban a dar su brazo a torcer y la ruidosa hinchada local, que abarrotó el pabellón de Es Pratet, no cesaba de animar a los suyos. Los aficionados creían en una remontada que nunca llegó.

Una vez concluyó el arreón local, el Agustinos volvió a imponer su dominio hasta el final y no dio opciones a un Trasmapi que perdió por primera vez en la temporada liguera.

Con esta derrota, el Trasmapi acaba la jornada sabatina como sexto clasificado a la espera de los resultados de los dos partidos de División Honor Plata Masculina que cierran este domingo la segunda jornada del campeonato liguero.