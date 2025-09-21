La SD Ibiza rescata un punto en el descuento ante el Porreres

En un derbi balear histórico, al ser el primero en el que se enfrentaban en Segunda RFEF la SD Ibiza y el Porreres, los ibicencos lograron empatar (1-1) gracias a un testarazo, en el último suspiro del duelo, de Diego Jiménez.

Para el encuentro, Raúl Casañ introdujo tres cambios en el once con respecto a la jornada anterior, en la que perdieron por la mínima (1-0) ante la UE Olot. Así, los locales salieron al municipal de Sant Rafel —estadio en el que se disputó el duelo, ya que se está cambiando el césped del feudo habitual de los rojillos— con un equipo titular en el que destacaban las novedades del extremo ibicenco Adrián Montalbán, el lateral diestro Teo James y el joven atacante Álex Sánchez. Estos tres futbolistas entraron de inicio en detrimento del centrocampista ofensivo Mario Riquelme, Tomás Bourdal y Marquitos.

El partido comenzó con un ritmo frenético, impropio de las primeras fechas del campeonato liguero, y con la SD Ibiza como dominador de la contienda. Los pitiusos dispusieron de una ocasión clara de Sánchez en el minuto cinco. El ariete efectuó un disparo que superó al portero rival, Víctor, pero un defensor del Porreres sacó el esférico prácticamente bajo palos.

Tras el animado inicio, el partido entró en una especie de desierto futbolístico. Apenas había ocasiones, más allá de un potente disparo exterior de Poo que el meta local, Kirijievas, despejó.

En el minuto 30 se produjo una pausa de hidratación. Tras la reanudación, los pupilos de Casañ encajaron el gol del combinado mallorquín. Un chut lejano con la zurda de Mascaró sorprendió a Kirijievas, que “pudo hacer algo más para evitar el tanto”, según reconoció Casañ al final del encuentro. Con el 0-1, los dos equipos se marcharon al descanso.

Para el segundo tiempo, Casañ introdujo una modificación con la entrada al campo de Carretero. Sin embargo, el cambio no sirvió, en un inicio, para darle más picante al enfrentamiento. El Porreres, haciendo gala de una gran solidez defensiva, se sentía cómodo sobre el municipal de Sant Rafel, a pesar de apenas inquietar a Kirijievas.

Volcados en ataque en los compases finales

Todo hacía indicar que el Porreres iba a conseguir su primer triunfo de la temporada en Sant Rafel. Sin embargo, a partir del minuto 85, los locales se volcaron con todo. Los visitantes defendían como podían los constantes centros laterales que, en muchos casos, iban dirigidos a Tomás Bourdal. Precisamente, el defensor argentino, que actuó como delantero en los compases finales, estrelló un disparo en el larguero en el 85. Un minuto después, un defensor visitante sacó sobre la línea un disparo.

Los locales estaban avisando y, al final, obtuvieron su recompensa en forma de gol gracias a un gran cabezazo de Jiménez en el 90+4. Con el empate in extremis, la SD Ibiza buscó la remontada. Riquelme tuvo en sus botas la victoria, pero Víctor Méndez realizó una excelente parada. En la última acción del partido, un testarazo de Sánchez se marchó rozando el palo.