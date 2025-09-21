La SD Ibiza buscará volver a la senda de la victoria en Sant Rafel

La SD Ibiza afronta la jornada 3 del grupo 3 de Segunda RFEF como local ante el Porreres de Mallorca. Eso sí, el encuentro liguero se disputa en el campo de fútbol de Sant Rafel (12 horas), ya que se está cambiando el césped del feudo habitual de los rojillos.

No es la primera ocasión en que el club ibicenco juega ante su afición un partido oficial fuera del Estadio Sánchez y Vivancos. De hecho, la temporada pasada tuvo que mudarse al campo municipal de Sant Rafel en la jornada 5 (derrota 0-1 ante la UE Olot) y al Kiko Serra de Sant Jordi en la 7 (derrota 1-2 ante el Elche Ilicitano), también por el cambio de césped de su estadio. No obstante, ante el Porreres, los pitiusos buscarán romper las dos últimas derrotas consecutivas cuando jugaron como local fuera del Sánchez y Vivancos.

Primer derbi de la temporada

La SD Ibiza llega al derbi autonómico, el primero de la temporada liguera 2025-2026, como séptimo clasificado con tres puntos en el casillero. La plantilla dirigida por el experimentado técnico valenciano Raúl Casañ empezó la liga el pasado 7 de septiembre con un triunfo por la mínima (1-0) ante el siempre competitivo Terrassa. Los ibicencos se impusieron a los catalanes gracias a la solitaria diana del veterano ariete Manel Martínez en el minuto 4.

Los rojillos buscarán volver a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas. La SD Ibiza afronta su tercer duelo liguero ante la escuadra mallorquina, después de caer eliminada en los penaltis (4-2) en los dieciseisavos de la Copa Federación frente a la SD Formentera y de marcharse de vacío en su visita al campo de la UE Olot (1-0) en el partido disputado el pasado 14 de septiembre.

El Porreres no conoce la victoria

En cuanto al contrincante de la SD Ibiza, el Porreres llega al duelo como colista del grupo 3 de Segunda RFEF. Los mallorquines, que viven el momento más glorioso de su historia al ser la primera vez que militan en Segunda RFEF , han conseguido un punto en dos choques ligueros. En el partido inaugural, perdieron 2-0 ante un recién descendido a la categoría, el Barça Atlètic. Aunque no puntuaron ante uno de los colosos de la categoría y favorito a ascender a Primera RFEF, el filial azulgrana, sí lograron un valioso empate en su estreno en casa ante el Atlètic Lleida (1-1).

Casañ, en una entrevista realizada al Diario de Ibiza a principios de septiembre, cuando aún no había comenzado la Segunda RFEF, afirmó que "el objetivo principal del equipo es la permanencia, ganar partidos y hacer un inicio de campaña bueno para que no nos ocurra lo del año pasado [hace referencia al comienzo de la 2024-2025, cuando la SD Ibiza no ganó en las cinco primeras jornadas], además de competir fuerte e ir partido a partido".

A pesar de que la meta fijada por el club es no descender a Tercera RFEF, los de Casañ, en caso de sacar un buen resultado ante el Porreres, pueden acabar la jornada en puestos de promoción de ascenso a Primera RFEF. Eso sí, pase lo que pase, todavía es demasiado temprano para sacar conclusiones, ya que no hace ni un mes que ha empezado la liga.