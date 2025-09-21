Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gasifred se estrena con derrota ante el Heredia 21

El conjunto ibicenco pierde 7-2 en la jornada inaugural de liga en caso de uno de los favoritos para ascender de categoría

Ramón Vargas (Gasifred Atlético) pugna por un balón con un jugador del Heredia 21.

Ramón Vargas (Gasifred Atlético) pugna por un balón con un jugador del Heredia 21. / Mauri Conde

Aarón Benet

Ibiza

El Gasifred Atlético se estrena con derrota (7-2) en casa del Heredia 21 Málaga CR.

El equipo ibicenco no pudo empezar la competición liguera 2025-2026 sumando en el feudo de uno de los favoritos para ascender a la máxima categoría del fútbol sala nacional.

El conjunto local se mostró superior a la plantilla dirigida por José Fernández a lo largo de todo el encuentro. Prueba de ello es que los ibicencos fueron por debajo en el marcador desde el primer gol del club malagueño, obra de Miguel Conde en el minuto 4. El capitán malagueño abrió la lata con un imparable trallazo de falta directa ante el que el meta del Gasifred, Raúl Sánchez, no pudo hacer absolutamente nada.

El Heredia 21, en ese mismo minuto 4, puso más tierra de por medio. Una gran jugada individual por la banda izquierda de Diego Tosina acabó con una asistencia a Fernando Torres, quien solo tuvo que empujar el balón a la red visitante.

El Gasifred se metió de lleno en el encuentro gracias al zurdazo de Rafael Teruel en el minuto 9. Sin embargo, el Heredia 21 apretó en los últimos compases del primer tiempo y llegó al descanso con un resultado favorable de 4-1.

En la segunda mitad no hubo goles hasta el minuto 30, cuando González anotó la quinta diana del partido para los locales, y en el 36 Javier Romero se unió a la fiesta malagueña.

Con el 6-1 en el marcador, Miguel León anotó el tanto del honor para los pitiusos con un potente tiro desde fuera del área. A falta de 60 segundos para el pitido final, Álvaro Ruano marcó el definitivo 7-2.

