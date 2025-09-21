Gabriela Dorado se baña en bronce en su debut en el Campeonato de Europa de kickboxing

La joven deportista ibicenca Gabriela Dorado ha logrado una meritoria medalla de bronce en su debut en el Campeonato de Europa Junior, celebrado del 12 al 21 de septiembre en Jesolo (Italia), como integrante de la selección española.

Dorado, del Club Budoka, que entrena en el programa de tecnificación de la Federación Balear de Kickboxing (FBK) con el apoyo de psicóloga, preparador físico y un equipo técnico especializado en técnica, táctica y estrategia, afrontaba este campeonato con el objetivo de ganar experiencia internacional. En este proceso, tiene como referente a su compañero Jordi Marí, con quien comparte entrenamientos técnico-tácticos y cuyos resultados persigue como inspiración.

Su director técnico, David Serra, ya había anticipado antes del torneo que Gabriela podía dar una sorpresa, “como ya nos tiene bien acostumbrados”. La predicción no tardó en cumplirse.

El combate que la convirtió en cartel del Europeo

En la modalidad de Kick Light, Dorado se midió en cuartos de final a la británica Hawkes, tres veces campeona del mundo. Aunque el combate se saldó con victoria para la experimentada rival, la ibicenca consiguió dos cuentas de protección y rozó la gesta con una tercera que le hubiera dado el triunfo. Fue entonces cuando la experimentada peleadora, aconsejada por su equipo, recurrió a estrategias de desgaste y a perder tiempo simulando acciones, lo que le permitió mantener su pequeña diferencia en el marcador y evitar una última cuenta.

La organización del campeonato (WAKO) premió la brillante actuación de Dorado convirtiéndola en imagen oficial del torneo, con una fotografía en la que aparece golpeando a la campeona del mundo.

Recital balear en Light Contact

En Light Contact, Dorado brilló en cuartos de final frente a la británica Jessica Lawrence, imponiéndose con un contundente 12-0 gracias a su dominio de la distancia y precisión en el golpeo de puño, una auténtica clase magistral del reconocido Balearic Style.

Ya en semifinales, se midió a la italiana Demi Matilde, especialista en Point Fight. La transalpina impuso su estrategia de golpear y salir rápidamente, impidiendo a Dorado desplegar todo su potencial. Finalmente, la ibicenca se quedó a un paso de la final, cerrando su participación con un bronce histórico.

Un futuro prometedor

“Ha sido una experiencia increíble. Estoy súper feliz con el resultado y motivada para sufrir lo que sea necesario para llegar a lo más alto. Este deporte me ha cambiado la vida, me ha dado hábitos saludables y me ha enseñado valores que quiero transmitir a los demás”, declaró Gabriela Dorado tras la competición.

La ibicenca subraya que el kickboxing no solo le ha aportado disciplina y hábitos saludables, sino también una educación en valores basada en el respeto, el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo. Gabriela asegura que quiere convertirse en un ejemplo para otros jóvenes, demostrando que el deporte es una herramienta para crecer como persona dentro y fuera del tatami.

Su director técnico, David Serra, destacó la madurez deportiva de la joven en su debut: “Gabriela tenía como objetivo coger experiencia, pero demostró estar ya al nivel de las mejores. Este resultado confirma el trabajo de todo el equipo y nos impulsa a seguir creciendo”.

Por su parte, Mario Segovia, director general de la FBK, aseguró: “Tenemos claro el camino para que Gabriela sea la primera campeona del mundo ibicenca. Tras una semana de recuperación, todo el equipo se pondrá a trabajar en ello”.

Con este bronce europeo, Gabriela Dorado confirma que el futuro del kickboxing balear y español pasa por sus puños, su talento, la guía de David Serra y la inspiración de referentes como Jordi Marí.