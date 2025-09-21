Duelo de extremos en Can Misses

La UD Ibiza recibe este domingo (20.30 horas, estadio Can Misses) al Antequera en el partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 2 de Primera Federación. El choque enfrenta al líder invicto de la categoría contra el colista, en un duelo que refleja la disparidad clasificatoria de ambos conjuntos tras las tres primeras fechas del campeonato.

El equipo celeste llega a la cita en la primera posición de la tabla después de sumar dos victorias y un empate en su arranque liguero. Su último compromiso, en Marbella, dejó un punto valioso (1-1) gracias al gol de Davo en la segunda parte. La reacción ibicenca vino acompañada de un ajuste táctico que incluyó el cambio a un sistema con tres centrales y dos delanteros, lo que permitió al conjunto dirigido por Paco Jémez ganar presencia ofensiva y equilibrar un encuentro trabado y condicionado por factores externos.

El técnico ha insistido en que la clasificación actual no debe llevar a engaño y que el gran enemigo del Ibiza es la confianza. El liderato, según explica, refuerza el trabajo realizado, pero también implica que todos los rivales afronten los partidos contra el equipo pitiuso con una motivación extra.

Enfrente estará el Antequera, un conjunto que la pasada temporada firmó una meritoria participación en el play-off de ascenso y que, sin embargo, atraviesa un inicio titubeante. En sus tres primeros compromisos, el equipo andaluz apenas ha podido rescatar un punto, fruto del empate en la jornada inaugural frente al Cartagena. A partir de ahí, ha encadenado dos derrotas consecutivas ante Tarazona (1-0) y Alcorcón (1-2), lo que le mantiene en la última plaza de la clasificación.

Pese a su mal arranque, el análisis del cuerpo técnico celeste es claro: el Antequera tiene plantilla para ser competitivo y más pronto que tarde encontrará resultados. La advertencia es evidente: no confiarse ante un rival herido que necesita sumar para salir del pozo.

Posibles cambios

En el apartado ofensivo, el protagonismo apunta a Davo y Sofian, dos delanteros de perfil combativo y muy incómodos para las defensas rivales. Su capacidad de presión, movilidad y desgaste ha sido clave para generar espacios que el resto del equipo debe aprovechar. Davo, que ya se estrenó en Marbella, llega en mejor forma tras superar los problemas físicos que lastraron su pretemporada.

El Ibiza también necesita más continuidad en el juego de sus centrocampistas creativos —Fede, Gallar, Señé y Del Pozo—, a quienes se les exige mayor protagonismo para dar fluidez al ataque. Jémez ha asumido la responsabilidad de ajustar las piezas y encontrar la mejor versión colectiva con el paso de las jornadas.

En el apartado médico, la única baja confirmada es la de Fran Castillo, aún lesionado y sin fecha de reaparición. El resto de jugadores está disponible, incluido el grupo de futbolistas que todavía esperan su primera oportunidad de sumar minutos en esta temporada.

El encuentro se presenta como una prueba de madurez para los celestes: mantener la concentración y no dejarse llevar por la clasificación. Con el liderato en juego y una afición que se ilusiona con el buen inicio de curso, el reto será imponer la solidez y continuidad mostrada hasta ahora para consolidarse en lo más alto. El Antequera, en cambio, acudirá a Can Misses con la necesidad de sumar para iniciar su reacción y escapar de los puestos de peligro.

Fran Castillo, principal baja celeste

La principal baja en la UD Ibiza volverá a ser el centrocampista Fran Castillo, que, según indicó Paco Jémez, ha recaído en sus molestias y aún tardará unas semanas en debutar en Liga con la elástica celeste. En cuanto al posible equipo titular, el técnico podría contar de inicio con Davo tras el tanto que logró en Marbella para rescatar un punto.