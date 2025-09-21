Derbi balear para la SD Ibiza en Sant Rafel

La SD Ibiza afronta la jornada 3 del grupo 3 de Segunda RFEF como local ante el Porreres de Mallorca. Eso sí, el encuentro liguero se disputa en el campo de fútbol de Sant Rafel (12 horas), ya que se está cambiando el césped del feudo habitual de los rojillos.

No es la primera ocasión en que el club ibicenco juega ante su afición un partido oficial fuera del Estadio Sánchez y Vivancos. De hecho, la temporada pasada tuvo que mudarse al campo municipal de Sant Rafel en la jornada 5 (derrota 0-1 ante la UE Olot) y al Kiko Serra de Sant Jordi en la 7 (derrota 1-2 ante el Elche Ilicitano), también por el cambio de césped de su estadio. No obstante, ante el Porreres, los pitiusos buscarán romper las dos últimas derrotas consecutivas cuando jugaron como local fuera del Sánchez y Vivancos.

La SD Ibiza llega al derbi autonómico, el primero de la temporada liguera 2025-2026, como séptimo clasificado con tres puntos en el casillero. La plantilla dirigida por el experimentado técnico valenciano Raúl Casañ empezó la liga el pasado 7 de septiembre con un triunfo por la mínima (1-0) ante el siempre competitivo Terrassa. Los ibicencos se impusieron a los catalanes gracias a la solitaria diana del veterano ariete Manel Martínez en el minuto 4.

Los rojillos buscarán volver a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas. La SD Ibiza afronta su tercer duelo liguero ante la escuadra mallorquina, después de caer eliminada en los penaltis (4-2) en los dieciseisavos de la Copa Federación frente a la SD Formentera y de marcharse de vacío en su visita al campo de la UE Olot (1-0) en el partido disputado el pasado 14 de septiembre.

En cuanto al contrincante de la SD Ibiza, el Porreres llega al duelo como colista del grupo 3 de Segunda RFEF. Los mallorquines, que viven el momento más glorioso de su historia al ser la primera vez que militan en Segunda RFEF (antigua Segunda B), han conseguido un punto en dos choques ligueros. En el partido inaugural, perdieron 2-0 ante un recién descendido a la categoría, el Barça Atlètic. Aunque no puntuaron ante uno de los colosos de la categoría y favorito a ascender a Primera RFEF, el filial azulgrana, sí lograron un valioso empate en su estreno en casa ante el Atlètic Lleida (1-1).