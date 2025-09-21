Dani González se corona en el Ironman de Maryland en su grupo de edad

El triatleta afincado en Ibiza Dani González, miembro de la AD Ibiza Half Triathlon, firmó una brillante actuación en el Ironman 140.6 de Maryland. González se impuso en la categoría de 45-49 años con un registro de 9 horas, 8 minutos y 28 segundos, el mejor entre los 115 participantes de su grupo de edad.

El deportista completó una prueba muy sólida, especialmente sobre la bicicleta, donde cimentó una victoria que supo administrar en la maratón final. “Hemos estado en Maryland, una zona que se llama Cambridge, muy cerca de Washington, y la verdad que bastante bien. Es un sitio chulo para hacer un Ironman”, explicó a Diario de Ibiza tras el éxito obtenido.

La natación, de algo más de una hora, discurrió dentro de lo previsto, pero fue en el segmento ciclista donde González mostró su mejor versión: “El objetivo era estar lo más adelante posible, porque lo que más había entrenado era la bici. En el kilómetro 50 o 60 ya cogí cabeza de carrera con el coche que iba abriendo recorrido. Entonces me centré en hacer una bici fuerte porque sabía que no venía bien para correr”, relató.

El triatleta reconoció que arrastraba problemas físicos en los meses previos: “No llevaba buen entreno debido a unas lesiones. Llevaba dos meses que la carrera a pie no la estaba ejecutando como debería para una prueba de este nivel. La incógnita era bajarme a correr y ver cómo iría la cosa”.

Pese a esas dudas, la ventaja acumulada en el sector ciclista le permitió afrontar la maratón con confianza: “Me bajé primero de la bici con otro chico que iba conmigo en cabeza. Luego me puse en modo de no pararme a andar y correr todo lo que pudiera. Me salió una maratón decente para poder aguantar. Tenía unos 35 minutos de ventaja sobre el segundo de mi grupo de edad, así que sabía que haciendo una carrera muy básica no creo que me alcanzara. Y así lo hicimos, llevándonos la victoria”.

Con este triunfo en tierras estadounidenses, González demuestra una vez más su competitividad internacional y consolida el nombre de Ibiza en el panorama del triatlón de larga distancia.