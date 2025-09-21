Copa de España: el Class Sant Antoni se deshace del Castelló en la prórroga

El Class Bàsquet Sant Antoni venció este domingo al Amics del Bàsquet Castelló (88-90), en el partido correspondiente al grupo F de la Copa de España que se disputó en el Pavelló Poliesportiu Ciutat de Castelló. Los isleños derrotaron a un rival descendido de Primera FEB, en un igualadísimo encuentro resuelto en la prórroga, que deja al bloque entrenado por Josep Maria Berrocal imbatido en el torneo copero y divisando ya en las eliminatorias de la competición tras colocarse líder en solitario del grupo F.

Los pitiusos supieron sufrir y acabaron siendo mejores que su adversario, con un gran trabajo colectivo en el que Geard Blat fue el líder que hizo jugar al Sant Antoni. El catalán acabó como el MVP del duelo (24 de valoración), con la friolera de 19 puntos (que lo hicieron máximo anotador) y 14 asistencias. Jugadorazo con mayúsculas.

Con tres bajas en sus filas (Dani de la Rúa, Greg Gantt y Kai Johnson), los pitiusos empezaron mandando en Castellón, con un libre anotado por Blat y una canasta de dos de Paz. Otro buen inicio de los de Berrocal (como ya sucedió en Benicarló), que mantuvieron a raya a su rival en un gran primer cuarto global de los isleños, que dominaron todas las facetas del juego. Tras diez minutos, los baleares dominaban por 17-21.

El Class siguió soltándose en el segundo acto. Después de casi dos minutos sin anotar nadie, las hostilidades las abrieron dos tiros libres de Javi Rodríguez. A la fiesta se unió Zizic, que hizo mucho daño en la pintura, y Blat con un triple. Un 0-7 de parcial para despegar hasta el 17-28. La sangría la paró Tamayo, con un +2 para dar aire a los suyos, que estaban a merced de un Sant Antoni que abrió su máxima brecha (19-31) con una canasta de tres de Solarin.

Sin embargo, liderados por Tamayo y por Stutz, los castellonenses recuperaron el aliento y se acercaron a sólo un punto (32-33). Entonces apareció Blat para meter un triple sobre la bocina y volver a marcar territorio con el 32-36, aunque la igualdad se iba a mantener hasta el descanso, al que se llegó con un ajustadísimo 38-39.

Los locales siguieron en progresión y se pusieron por delante, por primera vez, con una canasta de dos de Russell (40-39). Era el momento del Castelló y de que el Sant Antoni se agarrara a la pista para no perder comba. Porque los peninsulares continuaron con su particular crecimiento hasta el 50-45. Sin embargo, los sanantonienses no se descompusieron y, con un gran Stoilov bajo los aros, acabaron el tercer cuarto únicamente dos abajo (60-58).

Todo siguió muy parejo en el cuarto periodo, pero a falta de 2:37 el Sant Antoni se puso cuatro puntos arriba (71-75). Sin embargo, los de Berrocal no remataron a su rival, a pesar de que Blat tuvo un triple para ganar. Con el 79-79 el partido se fue a la prórroga. Ahí el Sant Antoni estuvo más entero para acabar triunfando. Newton no acertó desde los 6,75 metros en el último suspiro y los ‘portmanyins’ se llevaron el encuentro por un ajustadísimo 88-90.