Instalaciones municipales
Santa Eulària estrena un complejo deportivo en Jesús
Las obras, por valor de 1,3 millones, han permitido la construcción de una pista polideportiva, dos de pádel domotizadas, así como un parque infantil
REDACCIÓN
Santa Eulària continúa mejorando sus instalaciones deportivas en todo el municipio, y según explica el Consistorio en un comunicado el complejo deportivo de la parroquia de Jesús ya dispone de nuevas infraestructuras diseñadas para el disfrute de actividades deportivas y de ocio en familia.
Aprovechando una parcela municipal de 3.800 metros cuadrados y ubicada junto al campo municipal de fútbol de Jesús, las nuevas instalaciones cuentan con una pista polideportiva de uso recreativo con dos porterías y cuatro canastas. Además, se han construido dos pistas de pádel con sistema de reserva automatizado por app o web y que, en horario nocturno, las luces se encenderán y apagarán automáticamente en función de si hay reserva. Asimismo, se han creado espacios pensados para el ocio familiar, tales como un parque infantil, zonas de descanso, áreas verdes y de pícnic, así como servicios básicos tales como baños y zonas de aparcamiento.
El coste total de la obra ha sido de 1.330.945,10 € (IVA incluido). Para llevar a cabo estas mejoras, la construcción se ha adaptado al desnivel de la parcela, creando tres terrazas con diferentes niveles. Estas distintas plataformas están conectadas mediante escalinatas y rampas de accesibilidad para movilidad reducida, aprovechando el desnivel para disponer graderías y áreas de descanso, lo que contribuye a una mayor funcionalidad y comodidad en el conjunto del complejo.
Para la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, «estas inversiones en infraestructuras deportivas evidencian el compromiso del municipio con la promoción del deporte, el ocio familiar y la mejora continua de la calidad de vida». Asimismo, resaltó que desde el Ayuntamiento siguen «apostando por espacios como este, que fomentan la convivencia, la actividad física y el bienestar de toda la comunidad».
