Pontevedra marca la ruta del UD Ibiza-Pitiús en División de Honor

El UD Ibiza – Badminton Pitius inicia este fin de semana su andadura en la Liga Nacional División de Honor viajando hasta A Estrada (Pontevedra), donde se medirá al Ravachol Pontevedra en un estreno cargado de retos. El equipo ibicenco afronta con ilusión una temporada en la que su objetivo principal será asegurar la permanencia, sin renunciar a la posibilidad de disputar los play-offs por el título de la máxima división.

Antes del encuentro, el entrenador del UD Ibiza – Badminton Pitiús, Ernesto García, destaca que la primera jornada de esta nueva liga se disputa «contra un club que aunque lleva pocos años en la categoría se ha afianzado y tiene un equipo muy competitivo, con jugadores gallegos y extranjeros que hace que sea un equipo difícil de batir y más en casa».

«Afrontamos la temporada con un objetivo prioritario que es la permanencia, con opciones de poder disputar el ‘play-off’ por el título. El equipo sigue bastante compacto como el año pasado, con la incorporación bastante importante del francés Enogat Roy. que aportará en gran medida la calidad que tiene, combinado con las jóvenes promesas de la cantera que cada vez se van afianzando más en el equipo», indica.

Para esta jornada no podrán contar con alguno de sus jugadores que se encuentran compitiendo en internacionales, «pero puede haber un equipo para poder competir y sacar un buen resultado», añade García, entrenador de un Pitiús que mantiene prácticamente intacto el bloque respecto a la temporada pasada, al que se suma la incorporación de Enogat Roy.