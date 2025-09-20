El Inter Ibiza tumba al Mallorca B en Can Cantó

El fútbol pitiuso vivió este sábado una jornada intensa en la tercera fecha de la Tercera RFEF, marcada por la gran gesta del Inter Ibiza CD. El conjunto de Vila logró un triunfo de prestigio frente al RCD Mallorca B, colíder hasta la fecha y aspirante al ascenso. Los locales, sólidos en defensa y muy serios en el planteamiento, supieron esperar su momento para tumbar al filial bermellón, que llegaba con pleno de victorias y un registro ofensivo impecable.

Mena adelantó al Inter en el minuto 46 y en la segunda mitad, con el rival volcado en busca del empate, Eckert firmó el 2-0 definitivo en el 69’, confirmando una flamante victoria que coloca a los ibicencos con cuatro puntos y mucha confianza para lo que viene.

Menos fortuna tuvo la SCR Peña Deportiva, que sufrió su primera derrota del curso en el Nou Camp d’Inca. Un solitario tanto de Ramis en el minuto 72 bastó para que el Constància se impusiera por 1-0 en un duelo de poder a poder. Los de Santa Eulària, que venían lanzados, no encontraron la claridad necesaria en los últimos metros.

El lado más amargo lo volvió a protagonizar la SD Portmany, goleada 3-0 en Felanitx. Los de Sant Antoni siguen sin sumar ni ver portería, anclados en el último puesto de la tabla.

Este domingo será el turno del Formentera, que recibe en Sant Francesc (12h) al Platges de Calvià con el objetivo de lograr su primer triunfo.