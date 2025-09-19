La vuelta a Formentera protagoniza la segunda jornada de la Ibiza JoySail

La Ibiza JoySail 2025 vivió este viernes la que está considerada su regata reina, la vuelta a la isla de Formentera, donde la flota de 22 superyates ha rodeado la isla pitiusa situada a 13 millas de Ibiza, y que ha contado con un recorrido de 19 millas náuticas, bordeando a los acantilados y playas formenterenses.

El viento en la salida situada frente a la Playa de la Tramuntana, soplaba sobre los nueve nudos del este, lo que ha permitido salidas limpias y rápidas, con lo que los barcos han ido saliendo escalonadamente en ceñida camino del primer paso por la Punta de Santa Creu, para allí empezar a izar los spis bordeando los acantilados del Faro de la Mola.

La flota navegó en este tramo bastante agrupada antes de coger una empopada de varias millas pasando por la Playa de Mitjorn, con muchas maniobras y con un viento bastante estable que estuvo soplando sobre los 10 nudos de intensidad. La flota se fue estirando y se formaron algunos grupos a la altura del Cabo de la Barbería, antes de tomar el tramo final hasta la línea de llegada situada frente a Punta de la Gavina.

En la categoría Performance, un día más el Moat ha demostrado su poderío ganando la prueba, con lo que sigue invicto, seguido de su gemelo, el Jasi, con quien mantuvo una reñida pugna. La tercera posición era para el Morgana, con lo que se mantienen los mismos puestos que tras la jornada inaugural. El Esense el primero en Corinthian.

En Cruising L sigue como líder el Liberty Squared con Alicia Ageno de navegante. Le sigue el único barco español en liza, el Kiboko 4, que mostró mejoría con respecto a la primera jornada en la que había sido tercero, de esta forma el barco de Juan Ignacio Entrecanales escala a la segunda plaza de la general a tres puntos del invicto líder, además de ser primero en Corinthian. Tercero es el Gelliceaux.

En Cruising M el duelo de los dos Cafe Racer se mantiene más vivo que nunca, si el jueves era el Ganesha el ganador de la jornada, este viernes ha sido el turno del Open Season, que aunque finalizan el día empatadados a puntos, se coloca líder provisional al haber ganando la última prueba. El Shambo es tercero y primer Corinthian.

En Cruising XL el Spiip, barco que se estrena en Ibiza, sigue líder, aunque la vuelta a Formentera se la llevó el Geist, aún así el líder le aventaja en un punto. La tercera plaza la ocupa L’Hippocampe.

En la clase World Cruising, en la que todos los barcos son Corinthian, el Aurelius se ha colocado en cabeza de la tabla al ganar la prueba de hoy, aunque empatado a puntos con el Nostromo, la tercera posición es para el Karibu.