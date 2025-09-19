Una leyenda del 'trail running' mundial repite en el 3 Días Trail Ibiza

La consolidada prueba atlética 3 Días Trail Ibiza ha confirmado el regreso de una de las mejores corredoras de montaña de la historia: Núria Picas. La atleta catalana participará por tercer año consecutivo en la prueba ibicenca, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre de 2025.

Con un ranking ITRA de 759 puntos, Picas ha confirmado su participación en los tres días de competición. El sábado, afrontará la Ultra Trail de 73,5 kilómetros, un recorrido con 2.100 metros de desnivel positivo que va desde Dalt Vila hasta Sant Josep. Su presencia promete una competencia de altísimo nivel junto a otros atletas de élite, como Pau Capell, también confirmado para esta edición.

Con un palmarés que la sitúa entre las leyendas del trail running mundial, la atleta catalana del equipo X-BIONIC ha conquistado tres títulos mundiales de Trail y ha dejado su huella en las carreras más prestigiosas del planeta. Entre sus victorias más destacadas figuran tres triunfos consecutivos en la Grande Course des Templiers (2012-2014), dos en la Transgrancanaria Classic (2014-2015) y uno en la modalidad Marathon de la prueba grancanaria (2017), y éxitos memorables en pruebas icónicas como el Ultra Mt. Fuji (2014), The North Face 100 Australia (2014), la mítica Diagonale Des Fous en La Reunión (2015), y el Ultra Trail Mont Blanc (2017), donde también logró dos subcampeonatos. Más recientemente, añadió a su lista de triunfos el Salomon Ultra Pirineu (2022), carrera que también ganó en 2014.

En 2019, en reconocimiento a su extraordinaria carrera y a su contribución al deporte catalán, le fue otorgada la Creu de Sant Jordi, una de las distinciones más prestigiosas de Cataluña. Además, este año 2025 Picas ha mantenido un alto nivel competitivo, demostrando que sigue siendo una de las referencias del deporte a nivel global con una destacada quinta posición en la HOKA Val d'Aran by UTMB.

La 3 Días Trail Ibiza, un evento en auge

El evento está experimentando un ritmo de inscripciones extraordinario, con más de 800 participantes ya confirmados procedentes de 28 nacionalidades. Esto demuestra el creciente atractivo internacional de la prueba.

Especialmente destacable es la participación femenina, que supera nuevamente el 40% del total de inscritos, consolidando la 3 Días Trail Ibiza como una prueba inclusiva y un referente en la promoción del trail running entre las mujeres.

Las inscripciones siguen abiertas a través de la web oficial 3diastrailibiza.com, con tarifas reducidas disponibles por tiempo limitado.

3 Días Trail Ibiza es una prueba patrocinada por Turismo de Ibiza y cofinanciada con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares.