El Class Sant Antoni estrenará el nuevo Sa Pedrera en noviembre

El Class Sant Antoni afrontará el inicio de la temporada 2024-25 en la Segunda FEB con un calendario atípico. El conjunto portmanyí se verá obligado a disputar como visitante sus primeros partidos debido a la reforma integral del pabellón municipal de Sa Pedrera, en Sant Antoni. La instalación, en plena transformación para convertirse en un referente deportivo en Balears, no estará lista hasta principios de noviembre, lo que ha motivado que el club haya tenido que reordenar sus compromisos como local.

Durante la pretemporada, el equipo de Sant Antoni se está ejercitando en otras instalaciones de la isla, como los pabellones de Es Viver (Ibiza) y Can Guerxo (Sant Josep). Mientras tanto, la directiva ha trabajado para garantizar que el calendario liguero no se vea alterado. Marcos Páez, vicepresidente y gerente del club, explicó a Diario de Ibiza que la entidad solicitó a la Federación Española de Baloncesto, y con el visto bueno de los rivales, invertir las dos primeras jornadas en las que debía ejercer de local:

«Ya está toda la petición cursada con la Federación y la aceptación de los equipos contrarios firmada. Lo que eran la primera y la cuarta jornada en casa, frente a Mataró y Albacete, las jugaremos fuera. Y ellos vendrán aquí en enero y febrero», detalló.

Estreno, el 8 de noviembre

De este modo, el estreno oficial del Class Sant Antoni en su remozado feudo está previsto para el 8 de noviembre, en el duelo contra el CE Bàsquet Llíria. Páez se mostró confiado en que las obras se ajusten al cronograma: «Las actuaciones más importantes ya están hechas y la empresa que ejecuta los trabajos nos ha certificado que se cumplirá el plazo». No obstante, también advirtió de que todo está «a expensas de que no suceda nada en este último tramo».

El nuevo Sa Pedrera contará con un aforo de 2.000 espectadores, ampliable a 2.500 en eventos especiales, y se convertirá en el único pabellón de la isla con piso de parqué homologado, requisito imprescindible para acoger competiciones profesionales. La reforma incluye un completo plan de seguridad, climatización adaptada al incremento de público, un moderno sistema de megafonía y un set destinado a retransmisiones y narraciones. Además, se instalarán gradas retráctiles que permitirán compatibilizar la actividad del primer equipo con los entrenamientos de la cantera y de otros clubes del municipio.

«Será un pabellón ‘top 5’ de Balears. Es muy bueno para la isla y, en especial, para Sant Antoni, porque dotará al municipio de una instalación moderna y versátil», subraya Páez. El dirigente destaca también la construcción de servicios adicionales en las zonas de canasta norte y sur para atender al nuevo aforo.

Proyecto de largo recorrido

El club portmanyí recuerda que la reforma integral de Sa Pedrera es fruto de un esfuerzo conjunto. «Han sido años desde que esta idea se inició. Los grandes conseguidores han sido el Consell Insular y el Ajuntament de Sant Antoni, a quienes estamos muy agradecidos. Pero el impulsor desde el inicio fue el Club Bàsquet Sant Antoni. Creemos que hemos ayudado con nuestra intencionalidad y empuje a dejar una instalación para el aprovechamiento de todos los clubes del municipio y, por supuesto, del nuestro propio. Nos hace sentir muy orgullosos», resalta el vicepresidente.

Mientras tanto, el equipo afronta el inicio de la competición con la dificultad añadida de jugar varios partidos lejos de su afición, pero con la ilusión de estrenar cuanto antes un pabellón que marcará un antes y un después en el baloncesto pitiuso. A partir del 8 de noviembre, Sa Pedrera volverá a abrir sus puertas, convertida en un moderno escenario deportivo preparado para acoger grandes citas y consolidar a Sant Antoni como epicentro del basket balear.