Récord de inscritos para el III Torneo 3x3 Ibiza Feeling de baloncesto

Comienza la cuenta atrás para la celebración de la tercera edición del Torneo 3x3 Ibiza Feeling de baloncesto, que se disputará este próximo domingo, 21 de septiembre en Sant Antoni. Organizado por el Club Bàsquet Sant Antoni, el evento contará con la participación de 42 equipos y un total de 170 jugadores, lo que significa un nuevo récord para este campeonato, que en solo tres años llega a cifras espectaculares.

Durante todo el día se desarrollará una entretenida competición, en la que los amantes de la incipiente modalidad del 3x3 disfrutarán de su pasión: jugar al básquet. Se llevarán a cabo 93 partidos en las pistas del antiguo colegio Cervantes y las del Hotel Ibiza Rocks. Todo para pasar una bonita jornada de deporte que acabará con unos pocos elegidos como ganadores finales.

La acogida del torneo ha sido tan buena que se han tenido que cerrar inscripciones una semana antes del plazo que estaba estipulado. Ahora sólo queda disfrutar de baloncesto más callejero, que llega a Sant Antoni gracias al patrocinio de Ibiza Feeling, Ibiza Karting San Antonio, Cine Regio y SUP Ibiza. También con el inestimable apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni, cediendo instalaciones y aportando las camisetas del torneo.