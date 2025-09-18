La Mini Maratón Sant Bartomeu vuelve a Sant Antoni con su 47ª edición

El Passeig de ses Fonts de Sant Antoni de Portmany acogerá el próximo domingo, entre las 10 y las 13 horas, la 47ª edición de la Mini Maratón Sant Bartomeu, la prueba atlética más antigua de todas las Islas Baleares. Nacida en agosto de 1979, esta cita pionera en el calendario balear mantiene intacto su espíritu popular y festivo, situándose por delante de otras competiciones emblemáticas como la Cursa de Sant Bartomeu de Sóller, la John Tunks de Formentera o las de Inca y Sa Pobla.

Las inscripciones deben formalizarse a través de la web Elitechip.net. Los menores de la categoría cadete podrán participar de manera gratuita, mientras que los adultos abonarán una cuota de 10 euros, de los cuales el 50% se destinará a la Asociación Nacional de Afectados de Esclerosis Tuberosa, aportando así un componente solidario a la competición.

El recorrido será urbano, con salida y llegada en el Passeig de ses Fonts. Los atletas recorrerán el carrer Ample, un tramo de la calle Cervantes y bajarán por Obispo Torres antes de regresar al punto de partida. Las distancias varían en función de la edad y categoría: desde los 25 metros reservados para los niños de 2 y 3 años hasta los 4.000 metros de la prueba absoluta masculina.

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto en masculino como en femenino, así como medallas para todos los niños y niñas de las categorías Mini, Baby, Iniciación y Alevín. La entrega de premios se celebrará a las 12:30 horas, una vez concluida la carrera absoluta. Además, se sortearán obsequios en la tradicional rifa benéfica, que este año también estará vinculada a la causa solidaria.

La prueba cuenta con una rica historia de vencedores, entre los que figuran nombres como Eduardo Orellana, José Tur Ribas, Toni Suñer, Domingo García o el campeón mundial de cross júnior Pere Casacuberta. En sus primeras ediciones, el recorrido pasaba por detrás de la atalaya de Sant Antoni, aunque desde hace años se desarrolla en un circuito corto y céntrico que permite cerrar el tráfico con mayor facilidad.

Como es tradición, el Club JASA rendirá homenaje a una figura vinculada al atletismo. En esta ocasión, el reconocimiento recaerá en Joan Mari Boned, conocido como “Joan del Avi”, quien ha ejercido durante más de tres décadas como secretario del club, siempre dispuesto a colaborar como juez, en inscripciones o en cualquier aspecto necesario, además de haber compartido la pasión por correr con su familia.

La organización contará con el respaldo de los jueces de atletismo, voluntarios, Protección Civil y la Policía Local de Sant Antoni, además de la colaboración del Ayuntamiento y de distintas casas comerciales. Todo ello garantizará que la Mini Maratón Sant Bartomeu siga siendo una de las grandes fiestas del atletismo popular en Ibiza y en el conjunto del archipiélago.