El Club Ciclista Galapagar, equipo paralímpico en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo 2025, dedicada este año a las familias, contará con una alta participación de ciclistas adaptados. Los últimos en confirmar han sido los miembros del Club Ciclista Galapagar, que llegará a la isla con un grupo de ciclistas que compiten en categorías paralímpicas, ejemplos de superación y pasión por el deporte.

Lucía Peña, que nació con una enfermedad visual, formará tándem en la categoría WB junto a su piloto Inés Rosado. En el mismo espíritu competirán Héctor Zafra y Mateo Martínez (MB2), donde Mateo será los ojos de Héctor sobre la carretera. También estarán Roberto Suero y Saúl Martínez (MB), un tándem donde Saúl guía a Roberto, ciego de nacimiento.

El equipo suma además ciclistas de distintas categorías de la UCI: Jorge Noriega (MC5, espina bífida), Juan de Fargo (MC4, agenesia de tibia y peroné), Roberto Martínez (MC2, enfermedad congénita), Fina Guimarey (WC5), Manuel Pérez (MC5, con secuelas de un accidente laboral) y Jorge Orejón (MC4, parálisis de plexo braquial).

Todos ellos comparten un mismo objetivo: demostrar que el ciclismo, más allá de la competición, es un espacio de convivencia, inclusión y familia. Como señala el organizador, Juanjo Planells, “la presencia de equipos como el del Club Ciclista Galapagar demuestra que el ciclismo es un deporte para todos, independientemente de las circunstancias de cada persona. En Ibiza queremos celebrar justamente eso: la pasión compartida sobre la bicicleta”.

Del 3 al 5 de octubre de 2025, Ibiza vivirá tres días donde el deporte se une con la emoción y la diversidad. Una idea que se suma a una edición volcada con las familias donde la organización vuelve a demostrar que no son sólo una marcha cicloturista más, si no que apuestan por unos valores compartidos que tratan de que lleguen lo más lejos posible.