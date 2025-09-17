El Trasmapi HC Eivissa Ibiza debuta en Es Pratet: «Necesitamos el plus de la afición»

El Trasmapi Gobycar & Ciubo HC Ibiza afronta este sábado (19,30 horas) su estreno como local en la División de Honor Plata masculina. El equipo naranja recibe en el pabellón municipal de Es Pratet al Agustinos Alicante, en un duelo de la segunda jornada que servirá para medir el gran arranque competitivo de los ibicencos, que vienen de arrasar al BM Soria (29-40) en su debut liguero.

Los de Eugenio Tilves llegan cargados de confianza tras ese contundente triunfo a domicilio, pero también con los pies en el suelo, conscientes de que la temporada en Plata no concede treguas. «Este sábado volvemos a la competición, segunda jornada de Liga, y jugamos por primera vez en casa en toda la temporada. Esperemos que la afición tenga las mismas ganas de encontrarse con nosotros, porque la verdad es que les hemos echado mucho de menos», apunta el técnico gallego, que confía en que el factor cancha y el calor del público sirvan de impulso para el equipo.

El entrenador del Trasmapi destaca la dificultad del rival, un Agustinos que ha mantenido el bloque de la pasada campaña y se ha reforzado con jugadores de calidad. Además, los levantinos debutaron ocn una clara victoria en casa frente al BM Alcobendas por 30-21, por lo que llegan lanzados a Es Pratet. «Nos enfrentamos a un equipo que siempre compite, que mantiene el bloque del año pasado y se ha reforzado muy bien, sobre todo en la zona central, con Dídac Talens y Bodí, nuestro excompañero. También con Ezequiel Conde, procedente del Barça B, jugadores de mucho gol y mucha calidad. Eso se suma a un juego ordenado y a unas redes de contraataques muy rápidas», advierte Tilves.

Para el técnico, la clave pasa por minimizar el potencial ofensivo visitante: «Tendremos que intentar limitar sus contraataques, estar muy juntos en defensa, porque tienen mucha calidad individual y mucho gol. Y una vez que podamos cortar eso, correr nosotros, como lo hicimos en Soria, donde estuvimos bastante dinámicos. Si no podemos correr, tendremos que tener un buen ataque posicional».

El conjunto ibicenco se ha reforzado este curso con piezas de experiencia que aportan seguridad en defensa y nuevas opciones ofensivas. Tilves confía en que el bloque siga mostrando la solidez exhibida en el estreno y que la grada empuje al equipo. «Vamos a intentar lo que decimos desde el principio: que la afición nos dé ese plus. A ver si somos capaces de quedarnos con los dos puntos», concluye.

El Municipal de Es Pratet, pabellón talismán de los naranjas, se vestirá de gala para una cita que puede consolidar las buenas sensaciones del Trasmapi en este inicio de curso.