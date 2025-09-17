La SD Formentera se despide de la Copa en Lleida

La SD Formentera se despidió este miércoles de su sueño de alcanzar la Copa del Rey tras caer de forma clara ante el Atlètic Lleida en el Camp d’Esports. El conjunto de Maikel Romero afrontaba un duelo crucial en los octavos de final de la Copa Federación, consciente de que la victoria le situaría a un solo paso de la ansiada clasificación para el torneo del KO. Sin embargo, el cuadro catalán, que compite en el Grupo 3 de Segunda RFEF, impuso su jerarquía desde el inicio y resolvió el choque con rapidez.

Apenas se habían disputado dos minutos cuando Bili adelantó a los locales. Poco después, Giovanni (24’) y Moró (29’) ampliaron la renta hasta un 3-0 que resultó insalvable para los pitiusos, que esta campaña militan en Tercera RFEF. El Atlètic Lleida dispuso incluso de un penalti para haber ampliado la ventaja, pero Nil Sauret se topó con el guardameta visitante Julen Fernández desde los once metros.

El Formentera reaccionó en la segunda mitad y recortó pronto diferencias a los 52 minutos por mediación de Sami el Ouarit. Sin embargo, la esperanza duró poco y el propio Sauret alejó los fantasmas anotando el 4-1 para el Atlètic Lleida tan solo dos minutos después. Boris puso el quinto en el marcador en el 59’ y Gio, de penalti, estableció el 6-1 definitivo en el minuto 70.

De esta forma, el equipo de Maikel Romero quedó fuera de una competición en la que había brillado al eliminar en dieciseisavos a la SD Ibiza, equipo de superior categoría.

La derrota supone un duro revés para un club que soñaba con revivir gestas pasadas. Cabe recordar que la entidad rojinegra mantiene un idilio especial con la Copa del Rey desde que en noviembre de 2017 eliminara al Athletic Club en San Mamés y alcanzara los octavos frente al Deportivo Alavés. Esta vez, sin embargo, la ilusión se esfumó en tierras catalanas en los octavos de la Copa Federación.

El Atlètic Lleida, rival forjado tras la compra de la plaza en Segunda RFEF por cerca de 300.000 euros tras la desaparición del Lleida CF, seguirá su camino hacia el gran premio copero.