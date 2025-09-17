La SD Formentera busca en Lleida mantener vivo el sueño de la Copa

La SD Formentera afronta este miércoles, a partir de las 20 horas, un duelo trascendental en los octavos de final de la Copa Federación. El conjunto dirigido por Maikel Romero visita el Estadi Camp d’Esports para medirse al Atlètic Lleida, equipo que milita en el Grupo 3 de Segunda RFEF. Los pitiusos alcanzaron esta ronda tras eliminar en dieciseisavos a la SD Ibiza, también de una categoría superior, y confían en prolongar su andadura en el torneo.

El partido cobra una relevancia especial, ya que el vencedor quedará a tan solo un paso de clasificarse para la Copa del Rey. En caso de lograrlo, el Formentera tendría la oportunidad de recibir en su feudo a un rival de Primera División, un premio mayúsculo para la entidad rojinegra. El club formenterense guarda una relación muy especial con la competición del KO, después de eliminar al Athletic Club en San Mamés en noviembre de 2017, y disputar los octavos de final ante el Deportivo Alavés.

El Atlètic Lleida, que ocupa plaza en Segunda RFEF tras abonar casi 300.000 euros por la licencia que dejó vacante el Lleida CF tras su descenso administrativo por impagos, ha iniciado la temporada con dos empates ante Torrent y Porreres. Por su parte, el Formentera, una categoría por debajo, también ha arrancado la liga con idéntica dinámica, sumando sendos empates frente a Inter Ibiza y Constància.