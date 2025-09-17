La Ibiza Trail Maratón bate su récord con cerca de 1200 inscritos

La Ibiza Trail Maratón Festival se prepara para firmar una edición histórica en 2025. A falta de un poco más de un mes ya ha superado su récord de participación entre sus tres distancias con cerca de 1200 corredores ya inscritos. Esto supone un hito en la historia del evento y confirma el auge imparable que vive desde que el Club Deportivo Es Puig Ibiza asumió la organización.

Desde 2023, el Club Deportivo Es Puig, ubicado en el propio Sant Antoni de Portmany, lidera la gestión técnica, logística y conceptual del evento, impulsando una transformación que ha elevado su proyección nacional e internacional. Su propuesta, que combina deporte, sostenibilidad y experiencia social, ha sido clave para consolidar la prueba como uno de los grandes festivales de trail running del Mediterráneo.

“Hace tres años que asumimos la responsabilidad de esta carrera, que siempre sentimos como nuestra. Entonces había dudas, pero también mucha ilusión y un objetivo claro: convertirla en una prueba que fuese más allá de lo deportivo, un referente que todo corredor quisiera vivir. Este año, con las inscripciones completas en varias distancias, sentimos que ese sueño se hace realidad. Seguiremos trabajando para que cada participante experimente la esencia de la Ibiza Trail Maratón Festival”, señalan desde la organización

La organización ha apostado por un modelo que trasciende lo meramente deportivo. Elementos como el concierto de fin de fiesta, los hermanamientos con otras carreras y el trato cercano al corredor han convertido a la Ibiza Trail Maratón en mucho más que una carrera: es un evento que celebra el deporte.

Ibiza, destino deportivo todo el año

La Ibiza Trail Maratón demuestra que la isla es mucho más que un destino de verano. En plena temporada baja, la carrera dinamiza la actividad turística y muestra la cara más natural y auténtica de Ibiza, atrayendo a corredores nacionales e internacionales que buscan un desafío deportivo en un entorno privilegiado.

Con la edición de 2025, ya por encima de los 1.195 participantes registrados en 2016, el evento apunta a seguir batiendo récords y reforzando su posición entre las grandes citas del calendario de trail.

Las inscripciones siguen abiertas, aunque ya con distancias completas. Para más información visita su página web.