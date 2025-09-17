La Ibiza JoySail iza velas y sitúa a la isla en el mapa náutico internacional

La cuenta atrás ha terminado: la Ibiza JoySail 2025 ya está lista para zarpar del 18 al 21 de septiembre desde Marina Ibiza, consolidándose como la gran regata de final de temporada en el Mediterráneo. En su quinta edición, el evento vuelve a reunir a algunos de los superyates más destacados del panorama internacional en una cita que combina deporte, espectáculo y el incomparable escenario de Ibiza y Formentera.

La competición reunirá a una flota de excepción distribuida en cinco categorías.

Entre los participantes, regresan veteranos de ediciones anteriores como el Moat, el Gelliceaux o el Open Season, auténticos referentes que cada año posicionan a la regata como una cita obligada. A ellos se suman nuevas incorporaciones como el Esense, el Cervo, el Magic Blue o el Namuun, que debutan este año para aportar aún más nivel y diversidad a la regata. En conjunto, la flota de la Ibiza JoySail 2025 reúne 22 superyates de entre 66 a 144 pies, garantizando espectáculo y emoción en el agua.

Además, la Ibiza JoySail mantiene vivo el espíritu Corinthian, donde prima la deportividad, la camaradería y el disfrute del mar por encima de los resultados y dónde no es necesario transformar el barco ni contratar tripulación extra para participar.

Esta filosofía convierte a la regata en una experiencia única tanto dentro como fuera del agua, reforzando el vínculo entre armadores, tripulaciones y las islas de Ibiza y Formentera.

“La calidad de la flota y el nivel de la competición este año, nos garantizan una edición emocionante. Nuestro objetivo es que cada armador y cada tripulación viva una experiencia deportiva y social inolvidable”, señala Nacho Postigo, director de la regata.

Más allá de la competición, la Ibiza JoySail combina la emoción de la alta competición con el estilo de vida de la isla, representando así el más puro el espíritu ibicenco.

Septiembre en Ibiza ofrece las condiciones perfectas de viento y mar, sumadas a un ambiente exclusivo que hace de esta cita un referente cada vez más consolidado en el calendario náutico internacional.

La regata cuenta con el respaldo de destacados colaboradores que refuerzan su proyección internacional. Además de Marina Ibiza y STP Shipyard Palma como organizadores, se suman a la Family of Ibiza JoySail marcas de prestigio como Southern Wind, Mangusta y Michl Marine, que aportan el sello de calidad de la gran náutica.

La cita cuenta también con el apoyo institucional del Club Náutico Ibiza, el Club Náutico Palma, el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell Insular, junto con organismos como el ORC y la Superyacht Racing Association (SYRA). Entre los official suppliers destacan North Sails, Global Yacht Moving, Don Julio, Repsol, Roto Club y Super Oh!, además de otros socios estratégicos.

La cobertura mediática contará con la colaboración de medios especializados de referencia como Boat International, Superyachts Channel y The Superyacht Group.

“La Ibiza JoySail ya no es una promesa, es una realidad consolidada. En cinco años hemos logrado posicionar a Ibiza en el centro de la náutica de vela internacional de final de temporada, y este año volveremos a demostrarlo. Nos encanta recibir este tipo de barcos de vela tan impresionantes en Ibiza”, afirma Dani Marí, gerente de Marina Ibiza.

Con este impulso, la Ibiza JoySail 2025 promete ser de nuevo el gran broche de oro del calendario náutico: cuatro días de mar, vela y exclusividad en el corazón del Mediterráneo.