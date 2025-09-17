El Gasifred Atlético debuta en Málaga «con la ilusión del ‘play-off’»

El Gasifred Atlético inicia este domingo una nueva aventura en la Segunda División Nacional de fútbol sala. El conjunto ibicenco, que afronta su tercera temporada consecutiva en la categoría de plata, se medirá al Heredia 21 Málaga CR FS en el pabellón José Luis Pérez Canca de Carranque (13 horas). Un estreno exigente ante un rival de prestigio, que la pasada campaña firmó una notable participación en el play-off de ascenso y que vuelve a figurar en las quinielas de los aspirantes a los primeros puestos.

El Gasifred comenzó a trabajar el pasado 18 de agosto en Es Viver con un objetivo claro: dejar atrás los sufrimientos por la permanencia de las dos últimas campañas y asentarse en la categoría mirando hacia cotas más altas. El técnico, José Fernández Cortina, se mostró ambicioso desde el primer día, subrayando que el reto este curso es «dar un pasito adelante» y pelear por meterse en el grupo de los ocho mejores.

El bloque principal de la plantilla se mantiene, un hecho clave para cimentar la solidez del proyecto. Sobre esa base se han incorporado refuerzos seleccionados cuidadosamente para cubrir posiciones donde el equipo era más vulnerable. Jugadores como Roger, Faly, Ricardo, Vargas, Moreno, Iker, Caruso, Hugo Alonso, Buitre, Miguel León, Uge, Raúl Sánchez, Álvaro y Usama conforman un plantel equilibrado que mezcla veteranía y juventud, con la ilusión de que la continuidad y los ajustes puntuales se traduzcan en un rendimiento más competitivo.

Durante la pretemporada, el equipo se midió a rivales de enorme entidad. En Son Moix cayó por la mínima (4-3) frente al Illes Balears Palma Futsal, tricampeón de Europa, en un duelo que sirvió de primera piedra de toque. Después visitó con victoria al Barça Atlètic (3-4) y apenas un día más tarde empató con Sala 5 Martorell (1-1). Ya en casa, derrotó al filial del Palma Futsal (6-3) y cerró la preparación con un derbi frente al Ibiza Futsal que resolvió con un contundente 0-13. Un calendario exigente que permitió medir fuerzas y detectar las áreas de mejora de cara a la competición oficial.

El estreno en Málaga inaugura también un periplo kilométrico para los de Cortina, que recorrerán casi 20.000 kilómetros a lo largo del curso llevando el nombre de Ibiza por toda España. No es un dato menor en una liga en la que los desplazamientos largos suponen un reto añadido para los clubes insulares, tanto en el aspecto físico como económico.

Y si el debut ya es complicado frente al Heredia 21 Málaga, la hoja de ruta no da respiro: en la segunda jornada tocará visitar al Ejido, otro aspirante a la parte alta de la tabla, y en la tercera recibir en Es Viver al siempre peligroso Pinatar. Tres rivales de peso que pondrán a prueba de inmediato las aspiraciones del Gasifred. «Nos ha tocado un calendario muy duro en el arranque, pero lo encaramos con mucha ilusión porque creemos que hemos mejorado mucho la plantilla», declaró el entrenador.

Las voces del vestuario

La plantilla afronta el inicio con ilusión y realismo. Roger, uno de los referentes del equipo, advierte que la temporada arranca con una exigencia máxima: «Un inicio muy duro con dos partidos fuera de casa contra dos de los mejores rivales. Ha sido una buena pretemporada, aunque con muchas caras nuevas que aún estamos conociendo. Las sensaciones son buenas, pero creo que nos falta un poco de rodaje para estar en nuestro mejor nivel. El objetivo principal es mejorar la temporada pasada. Tenemos la ilusión de jugar un play-off, pero con los pies en la tierra».

En la misma línea se expresa Ramón Vargas, que resalta la responsabilidad de comenzar contra un rival de entidad: «Afrontamos el inicio con muchas ganas y responsabilidad, porque tiene que ser así si queremos hacer una temporada buena y bonita. Este domingo tendremos delante un rival contrastado en la categoría, que el año pasado jugó play-off. Es un reto bonito e importante empezar la liga con estos equipos. Llegamos con buenas sensaciones y el objetivo es ir partido a partido, es la única manera de hacer las cosas bien».

También Miguel León analiza la dureza del arranque con pragmatismo: «El inicio es muy complicado, afrontamos tres de los cuatro rivales a priori más difíciles del campeonato, pero estamos preparados. Hemos hecho una buena pretemporada y estamos empezando a encajar las piezas para ser un equipo difícil de batir. Nuestro objetivo principal es la permanencia e intentar mejorar los números de la temporada anterior».

Por su parte, Uge transmite el entusiasmo de un vestuario rejuvenecido: «Llegamos con toda la ilusión del mundo para hacer una temporada en la que nos dejaremos todo. Nuestro primer rival seguramente esté arriba luchando por cosas importantes, pero nosotros hemos hecho un grupo de jóvenes y, añadido a la experiencia de los veteranos, vamos a dar muchas alegrías a nuestra isla».

Finalmente, Hugo Alonso destacó que había un bloque fijo y que con las nuevas incorporaciones han formado «un equipo bastante completo y versátil». «Llegamos a Málaga con buenas sensaciones y con ganas de empezar a luchar por los tres puntos. La competición será la que marque nuestros objetivos a mitad de temporada pero, a priori, pelear cada partido y estar lo más alto posible en la clasificación», añadió.

Un reto con ilusión

El Gasifred Atlético encara así un nuevo curso con la ilusión renovada. El objetivo declarado es dejar de mirar a la zona baja para, por primera vez desde el ascenso, apuntar hacia posiciones que permitan soñar con el play-off. El camino no será fácil y el inicio liguero no da margen a la relajación, pero en sa Blanca Dona se respira confianza en que este proyecto ha madurado lo suficiente como para cambiar el guion de los últimos años. El domingo, en Carranque, comienza el reto.