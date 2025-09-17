El CNSA conquista dos medallas en el Campeonato de España Sprint

Nuevo éxito de las palistas del Club Nàutic Sant Antoni, que han conquistado dos nuevas medallas de plata en el Campeonato de España Sprint por Selecciones Autonómicas Cadete e Infantil, celebrado en el Canal Olímpico de Castelldefels (Barcelona), el pasado fin de semana. La prueba, que cerraba la temporada 2025, culminó con el subcampeonato nacional de K2 Infantil 500 metros, logrado por Lara Ribas y Gabriela Mendes, y de K4 Infantil 500 metros, que también obtuvieron ambas palistas, junto a sus compañeras Odalis Posado y Júlia Roselló.

El Club Nàutic Sant Antoni viajó a Barcelona con un total de siete palistas, convocados por la Federación Balear de Piragüismo. Además de las cuatro subcampeonas ya mencionadas, acudieron también a la prueba Candela Madrigal (Mujer Cadete), Liam López (Hombre Infantil) y Laura Rubio (Mujer Infantil). El equipo partió junto a sus entrenadores Betty Menéndez y Eduardo Pendes, que formaron parte del equipo técnico de la expedición balear.

En la final de K2, Lara Ribas y Gabriela Mendes (2'05"36) dominaron la prueba desde la salida hasta los últimos metros, cuando fueron superadas por las gallegas Claudia Lamas y Aitana Casal (2'04"87). En tercera posición se clasificaron las asturianas Daniela Domínguez y Nikole Álvarez (2'05"91). En K4 las vencedoras fueron las valencianas Inés Núñez, Aitana Garrigues, Àngels Benito y Nuria Rico (1'52"05). Las palistas del CNSA marcaron un tiempo de 1'53"31, quedando terceras las gallegas Sofía Vallejo, Claudia Lamas, Aitana Casal y Carlota Pérez (1'54"11).

Otros resultados a destacar fueron una muy meritoria 4ª posición obtenida por Gabriela Mendes (Mujer Infantil A K1 500, una ⁠8ª de Lara Ribas (Mujer Infantil K1 3000 m), una 11ª de Júlia Roselló (Mujer Infantil K1 3000 m), una 12ª de Júlia Roselló (Mujer Infantil B K1 500 m), una 14ª de Liam López (Hombre Infantil A K1 500 m), una 17ª de Candela Madrigal (Mujer Cadete K1 3000 m) y una 19ª de Odalis Posado (Mujer Infantil K1 3000 m).

La selección de Baleares finalizó en séptima posición en la clasificación por comunidades autónomas, logrando tres medallas: las dos obtenidas por las palistas del CNSA, más la plata lograda por los mallorquines Paula Pericás y Albert Gomis, en la prueba Mixto Cadete K2 500 m. El triunfo por comunidades autónomas fue para Galicia, seguida de Madrid y el Principado de Asturias.