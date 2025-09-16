UD Ibiza: un líder con más pegada que fútbol

El inicio de temporada de la UD Ibiza en el Grupo 2 de Primera RFEF está dejando un balance positivo en cuanto a resultados, pero no tanto en lo que respecta al juego. El conjunto celeste, tras el empate cosechado en Marbella (1-1), se mantiene en lo más alto de la clasificación con siete puntos de nueve posibles. Un registro notable que le permite conservar el liderato en solitario, pero que no oculta las dudas que genera el equipo en su propuesta futbolística.

El propio Paco Jémez ha reconocido en sus últimas comparecencias que las sensaciones no están siendo las mejores. A pesar de los buenos resultados, el técnico canario ha insistido en que al cuadro ibicenco todavía le falta continuidad, fluidez y un mayor control de los partidos. Una reflexión que también comparten buena parte de los aficionados, conscientes de que la plantilla confeccionada este verano es una de las más potentes de la categoría y está llamada a ofrecer un fútbol más convincente.

En este arranque, las individualidades han marcado la diferencia. En las dos primeras jornadas, Bebé se convirtió en el gran protagonista. El atacante portugués anotó dos goles y repartió una asistencia que resultaron claves en las victorias frente a Sevilla Atlético (1-2) y Hércules (2-1). Su pegada y desequilibrio fueron determinantes para que la UD Ibiza arrancara con pleno de triunfos, pese a que el juego colectivo aún no alcanzaba el nivel esperado.

En la tercera fecha, ante el Marbella, fue Davo quien asumió ese papel salvador. Su tanto en el tramo final permitió al equipo rescatar un empate y mantener la condición de invicto. Más allá del punto sumado, el tanto del atacante fue una declaración de intenciones: quiere más protagonismo y pide paso hacia la titularidad. Una competencia interna que, a la larga, puede beneficiar a un equipo necesitado de chispa ofensiva.

El gran foco de atención se sitúa en el centro del campo, donde el Ibiza está mostrando más problemas. La medular, sobre el papel una de las zonas más talentosas de la liga, no está rindiendo al nivel esperado. Jugadores de la talla de Fede Vico y Álex Gallar, reconocidos por su visión de juego y capacidad técnica, no logran conectar ni romper líneas con la regularidad necesaria. Tampoco consiguen generar la red de pases combinativos junto a Del Pozo o Josep Señé —titular por primera vez en Marbella— que debería permitir al equipo dominar los encuentros a través de la posesión.

La ausencia de Fran Castillo, una de las sensaciones de la pretemporada, también se está notando más de lo previsto. Su dinamismo y criterio en la salida de balón ofrecían un equilibrio que ahora se echa en falta. La baja del centrocampista ha obligado a reajustes que, por el momento, no han terminado de funcionar. Aun así, los resultados han permitido a los celestes mantener el rumbo, aunque las carencias en el juego quedan cada vez más expuestas.

Consciente de esta situación, Paco Jémez introdujo cambios en Marbella. En la segunda parte apostó por un esquema con tres defensas y dos delanteros, una propuesta más ofensiva que buscaba darle la vuelta al marcador. La entrada de Iván del Olmo, que reaparecía tras cinco meses lesionado, aportó energía y verticalidad. El equipo reaccionó, empujó al rival contra su área y logró igualar el partido. Aunque la victoria se resistió, la imagen mejoró respecto a jornadas anteriores.

El propio Jémez valoró esa evolución en rueda de prensa, aunque señaló el estado del terreno de juego como una de las razones por las que no se pudo desplegar un fútbol más fluido. «El campo estaba más complicado y más seco y posiblemente ha sido cuando más hemos buscado lo que tiene que ser nuestro juego. Por lo cual creo que es un paso adelante, me voy satisfecho en ese aspecto», afirmó. Y añadió: «El simple hecho de haberlo intentado más de lo que lo hemos hecho en otros partidos me llena de satisfacción, ya me voy más tranquilo».

De esta manera, el Ibiza afronta la próxima jornada en Can Misses frente al Antequera con la misión de confirmar su liderato y, sobre todo, mejorar sus sensaciones. La afición espera que el equipo empiece a reflejar sobre el césped la superioridad que se le presupone en plantilla. Para ello será clave que los jugadores creativos de la medular den un paso adelante y encuentren la sintonía necesaria para construir un fútbol más dominante y menos dependiente de los destellos individuales.