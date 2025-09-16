La selección murciana correrá en la Vuelta Ciclista a Ibiza 2025

La Selección de Ciclismo de la Región de Murcia, dirigida por Juan Miguel Pérez, participará en la próxima Vuelta Ciclista a Ibiza Campagnolo, que reunirá a ciclistas de primer nivel en una de las marchas cicloturistas más conocida del calendario nacional.

El combinado murciano contará con un bloque de jóvenes corredores con gran proyección. Destaca la presencia de José María Pina, que llega en un excelente estado de forma tras una temporada brillante, con victorias en la Vuelta Ávila y en la Vuelta a Castilla-La Mancha, además de firmar una brillante fuga en la etapa final de Ávila. Junto a él estará Andrés Imperial, ciclista del Valverde Team – Ricardo Fuentes, que ha demostrado regularidad durante toda la temporada y logró un meritorio segundo puesto en La Palma, solo superado por su compañero Pina. El equipo lo completan Jesús García Rabadán y Dario Díaz, dos corredores en progresión que aportarán trabajo, ambición y frescura en una cita de gran exigencia.

La expedición murciana estará compuesta por seis integrantes: los cuatro ciclistas, el director deportivo Juan Miguel Pérez y el mecánico Abraham, pieza clave en el apoyo logístico y técnico del equipo.

El propio Juan Miguel Pérez ha destacado la importancia de esta participación: “Venimos a Ibiza con un equipo joven pero muy competitivo, con corredores que ya han demostrado su nivel y que afrontan esta prueba con mucha ilusión. La Vuelta a Ibiza es un escenario ideal para seguir creciendo y medirnos frente a grandes ciclistas del panorama nacional”.

Además del atractivo deportivo, la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo se desarrolla en un entorno único, con paisajes espectaculares y un ambiente inigualable que convierten a la isla en el escenario perfecto para disfrutar del ciclismo.

Las inscripciones siguen abiertas y todos los amantes de la bicicleta tienen la oportunidad de formar parte de esta experiencia que combina deporte, naturaleza y el encanto de Ibiza. Y en esta ocasión, con el aliciente de disfrutar en familia con recorridos que piensan en todos los niveles.