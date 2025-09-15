Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Óscar Rodrigo se impone en el Campeonato Absoluto pitiuso de tenis

Imagen de los finalistas y los organizadores del torneo. | D.I.

R.D.

Ibiza

Este fin de semana, en las instalaciones del Ibiza Club de Campo, se han disputado las finales del Campeonato Absoluto de Tenis de Ibiza y Formentera con una participación de más de 40 jugadores de todos los clubes de las Pitiusas. Los finalistas resultaron Óscar Rodrigo y José Serra, ambos de Santa Eulalia, que en una disputadísima final resultó ganador Óscar Rodrigo por un resultado final de 6-7, 6-4, 6-2.

