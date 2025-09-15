Tenis
Óscar Rodrigo se impone en el Campeonato Absoluto pitiuso de tenis
R.D.
Ibiza
Este fin de semana, en las instalaciones del Ibiza Club de Campo, se han disputado las finales del Campeonato Absoluto de Tenis de Ibiza y Formentera con una participación de más de 40 jugadores de todos los clubes de las Pitiusas. Los finalistas resultaron Óscar Rodrigo y José Serra, ambos de Santa Eulalia, que en una disputadísima final resultó ganador Óscar Rodrigo por un resultado final de 6-7, 6-4, 6-2.
