Nace en Santa Eulària la Escuela de Motocross DirtRiders MC Ibiza

El pasado viernes 12 de septiembre, se presentó oficialmente en el circuito provisional de motocross de Santa Eulària des Riu la Escuela de Motocross DirtRiders MC Ibiza. Esta iniciativa, especializada en motocross y supercross, está dirigida a niños de entre 4 y 11 años, quienes podrán iniciarse en el deporte con motos eléctricas y bajo la guía de monitores que son pilotos de reconocido prestigio. La escuela proveerá tanto las motos como el equipamiento necesario, con clases que se impartirán como actividad extraescolar los sábados, en horario de mañana y tarde, según disponibilidad. El proyecto, fruto de tres años de trabajo administrativo y del esfuerzo del motoclub, cuenta con el apoyo del Consell Insular, el Ayuntamiento de Santa Eulària y la Federación Balear de Motociclismo. En la presentación oficial estuvieron presentes Salvador Losa (conseller insular de Deportes), Toni Ramón (concejal d’Esports de santa Eularia), Elías Escandell (delegado insular de la federación) así como toda la directiva del Motoclub Dirt Riders y sus monitores.