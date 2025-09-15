El II Torneo de C. Torres A. regresa a Golf Ibiza el 27 de septiembre

El II Torneo de Golf C. Torres A. regresa el próximo 27 de septiembre a las instalaciones de Golf Ibiza, tras el éxito alcanzado en su primera edición. La cita se consolida como un evento destacable en el calendario deportivo y social de la isla, uniendo deporte, exclusividad y relaciones empresariales en un marco privilegiado.

Con la participación prevista de entre 80 y 100 jugadores, el torneo está diseñado para ofrecer algo más que una competición. «Este torneo se ha concebido para ser vivido como una experiencia única, donde el deporte y la vida social se entrelazan en un entorno privilegiado como es Ibiza», subrayan desde la organización, que confía en superar las expectativas logradas en 2024.

El enclave elegido, Golf Ibiza, en Santa Eulària des Riu, aporta un valor añadido. Se trata del único campo de 18 hoyos de la isla, un recorrido que combina la belleza del paisaje mediterráneo con la exigencia técnica de su diseño, lo que lo convierte en referente en Baleares y en escenario idóneo para competiciones de prestigio.

Además de la vertiente deportiva, el torneo refuerza su dimensión social con una rifa solidaria a favor de la AFEFPI (Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática). De este modo, los participantes tendrán la oportunidad de disfrutar de una jornada única mientras colaboran con una causa de interés general.

Con esta segunda edición, el Torneo C. TORRES A. reafirma su apuesta por impulsar el golf local y fomentar un ambiente de networking, reforzando a Ibiza como destino de referencia en el turismo deportivo de alto nivel.