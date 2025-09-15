La ibicenca Macarena Izquierdo, plata en el Campeonato Iberoamericano de bádminton

España arrasó en el Campeonato Iberoamericano de bádminton cosechando cuatro medallas de oro y un total de nueve podios, a los que se sumaron las siete del Future Series de Costa Rica.

Entre las preseas obtenidas por el combinado nacional en la capital costarricense de San José destacó la conseguida por la ibicenca Macarena Izquierdo, haciendo pareja en el dobles femenino con Cristina Teruel. La pareja española se impuso en semifinales a las colombianas Juliana Giraldo Andrade y Karen Patiño Marín (21-19, 20-22 y 21-14), y se citaron en la final con sus compañeras de selección Amaia Torralba y Jana Villanueva, quienes acabarían logrando el oro por un ajustado 20-22, 21-18 y 21-18.