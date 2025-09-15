Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bádminton

La ibicenca Macarena Izquierdo, plata en el Campeonato Iberoamericano de bádminton

Macarena Izquierdo, a la izquierda en el podio. | B.E.

Macarena Izquierdo, a la izquierda en el podio. | B.E.

R. J. PALOMO

Ibiza

España arrasó en el Campeonato Iberoamericano de bádminton cosechando cuatro medallas de oro y un total de nueve podios, a los que se sumaron las siete del Future Series de Costa Rica.

Entre las preseas obtenidas por el combinado nacional en la capital costarricense de San José destacó la conseguida por la ibicenca Macarena Izquierdo, haciendo pareja en el dobles femenino con Cristina Teruel. La pareja española se impuso en semifinales a las colombianas Juliana Giraldo Andrade y Karen Patiño Marín (21-19, 20-22 y 21-14), y se citaron en la final con sus compañeras de selección Amaia Torralba y Jana Villanueva, quienes acabarían logrando el oro por un ajustado 20-22, 21-18 y 21-18.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents