Bádminton
La ibicenca Macarena Izquierdo, plata en el Campeonato Iberoamericano de bádminton
R. J. PALOMO
Ibiza
España arrasó en el Campeonato Iberoamericano de bádminton cosechando cuatro medallas de oro y un total de nueve podios, a los que se sumaron las siete del Future Series de Costa Rica.
Entre las preseas obtenidas por el combinado nacional en la capital costarricense de San José destacó la conseguida por la ibicenca Macarena Izquierdo, haciendo pareja en el dobles femenino con Cristina Teruel. La pareja española se impuso en semifinales a las colombianas Juliana Giraldo Andrade y Karen Patiño Marín (21-19, 20-22 y 21-14), y se citaron en la final con sus compañeras de selección Amaia Torralba y Jana Villanueva, quienes acabarían logrando el oro por un ajustado 20-22, 21-18 y 21-18.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una gran estrella de la NBA entrena en la pista del Cric Ses Salines
- La Peña Deportiva se lleva el derbi ante la SD Portmany
- Javier Cardona y Susana Sevillano se proclaman campeones de la Liga de Acuatlón Ibiza 2025
- La SD Formentera se lleva el derbi pitiuso de la Copa RFEF
- La SD Portmany no es rival para el Constància
- El sueño copero del FC Luchador termina en pesadilla
- La Peña se estrena con épica y tablas en el derbi entre Inter Ibiza y SD Formentera
- Un líder con acento caboverdiano