La SD Ibiza cae en Olot y encaja su primera derrota de la temporada

La SD Ibiza sufrió este domingo su primer tropiezo de la temporada al perder por la mínima (1-0) en el campo de la UE Olot. El conjunto dirigido por Raúl Casañ no logró puntuar en tierras gerundenses en un partido en el que los locales gozaron de más y mejores ocasiones y en el que los porteros, especialmente Rimvydas Kiriejevas, tuvieron un papel protagonista.

El choque se puso pronto cuesta arriba para los ibicencos. A los 20 minutos, Rubén Enri aprovechó un pase al espacio de Marc Mas para ganar la espalda a la zaga visitante y batir con potencia a Kiriejevas, que nada pudo hacer en el mano a mano. El delantero olotense ya había avisado antes con otra acción peligrosa y terminó inaugurando el marcador.

Antes del descanso, la SD Ibiza tuvo la oportunidad de equilibrar el partido en una llegada de Diego Jiménez, pero el meta Ballesté respondió con solvencia para mantener la ventaja local. El Olot, más incisivo en los metros finales, se marchó a vestuarios con la mínima renta.

En la reanudación, Casañ buscó más mordiente ofensiva con la entrada de Álex Sánchez y Montalbán por Diego Jiménez y Marquitos. Sin embargo, fue nuevamente Kiriejevas quien sostuvo a los rojillos con varias intervenciones de mérito que evitaron un resultado más abultado.

La ocasión más clara para empatar llegó en el minuto 51 con un disparo peligroso de Pepe Bernal, pero Ballesté se mostró seguro bajo palos. El guardameta local se convirtió en otro de los nombres propios del encuentro al repeler varios intentos ibicencos en la segunda parte.

Finalmente, el 1-0 inicial resultó definitivo y dejó los tres puntos en Olot. Tras estrenarse con victoria la pasada semana ante el Terrassa en el Sánchez y Vivancos, la SD Ibiza encajó su primera derrota en este arranque liguero.