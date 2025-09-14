Javier Cardona y Susana Sevillano se proclaman campeones de la Liga de Acuatlón Ibiza 2025

La bahía de Cala Sant Vicent fue este domingo el escenario de la cuarta y última prueba de la Liga de Acuatlón Ibiza 2025, que reunió a 64 deportistas en la categoría absoluta federada, además de una notable participación en relevos, pruebas populares y competiciones de menores. La cita, que puso el broche de oro a un verano cargado de acuatlones en la isla, sirvió también para coronar a los campeones absolutos del circuito tras cuatro intensas jornadas.

El triunfo en Cala Sant Vicent fue para Javier Cardona Recio, del AD Ibiza Half Triathlon, que dominó la prueba con un tiempo de 35:59. Su compañero de club Rafael Reyes finalizó en segunda posición con 36:37, mientras que el tercer puesto de la general correspondió a Susana Sevillano Arévalo, del Club Atlètic Marathon Mallorca, que además se impuso de nuevo en la clasificación femenina con un registro de 37:35.

Tras ellos, completaron el top-10 Izan Ribas (Tribombers d’Eivissa), Juan Torralba (AD Ibiza Half Triathlon), Francisco José Pérez (AD Ibiza Half Triathlon), Javier López (Tribombers d’Eivissa), Matías Rovediello (GD Presuntos Triatletas), Andoni Valencia (AD Ibiza Half Triathlon) y Nacho Espigares (Triatló Santa Eulària).

En categoría femenina, junto a Sevillano subieron al podio Ainara Minaya Alonso, del GD Presuntos Triatletas, segunda con 42:39, y la independiente Manuela Putignano, tercera con 46:29.

La prueba de relevos también tuvo un alto nivel competitivo, con diez equipos en liza. El triunfo correspondió a Javier Ribas y Lorenzo San José, del Tribombers d’Eivissa, que se adjudicó la victoria con un crono de 38:26. La segunda plaza fue para Gloria Tejado y Laia Roig (independiente), con 38:43, mientras que Pablo Roselló y Óscar Mauleón, también del Tribombers, completó el podio con 40:34.

Clausura del circuito

Más allá de los resultados de esta última cita, la jornada sirvió para definir a los campeones absolutos de la Liga de Acuatlón Ibiza 2025. En categoría masculina, el título fue para Javier Cardona, que se impuso gracias a su regularidad, con dos segundos puestos y una victoria en las tres pruebas que disputó, ya que no estuvo presente en Platja d’en Bossa. En el apartado femenino, la gran dominadora fue Susana Sevillano, intratable durante toda la temporada con cuatro victorias en las cuatro paradas del circuito.

El campeonato ha estado organizado por el Club Triatló Santa Eulària, Trideporte e Ibiza Blue Challenge, con la colaboración de los ayuntamientos de Eivissa, Santa Eulària, Sant Josep y Sant Joan. El calendario se abrió el 27 de julio en ses Figueretes, continuó el 10 de agosto en Santa Eulària, prosiguió el 24 de agosto en Platja d’en Bossa y concluyó este 14 de septiembre en Cala Sant Vicent. Todas las pruebas se desarrollaron bajo el reglamento de la Federación Española de Triatlón, combinando el carácter federativo con la participación popular y ofreciendo modalidades para todas las edades, desde los acuatlones sprint puntuables para la Liga hasta las pruebas de menores y categorías infantiles.

Con la clausura en Cala Sant Vicent, la Liga de Acuatlón Ibiza 2025 cierra una edición muy positiva, con gran participación y un ambiente deportivo que consolida este circuito como una de las citas más atractivas del calendario pitiuso.