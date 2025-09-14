Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera RFEF

El Formentera se deja dos puntos en casa ante el Constància

Imagen del encuentro celebrado en Formentera.

Imagen del encuentro celebrado en Formentera. / SDF

REDACCIÓN / R. J. P.

Ibiza

El Formentera comenzó la temporada en el Municipal de Sant Francesc con un empate 2-2 ante el Constància, un resultado que sabe a poco tras dominar gran parte del encuentro. Desde el pitido inicial, los de Maikel Romero mostraron intensidad: al minuto 7 David Sanz abrió el marcador con una exquisita vaselina, y antes del descanso Rinaldi sentenció momentáneamente el partido tras una jugada a balón parado (2-0).

El calor y el buen ambiente acompañaron a la afición en las gradas, que vio cómo su equipo desaprovechaba varias ocasiones claras, incluyendo un remate al palo de Jay Romero. La segunda mitad cambió la dinámica: el Constància se adueñó del balón, y tras un penalti cometido por Santi, Mateu Ferrer recortó distancias (2-1). Finalmente, en el minuto 86, los visitantes firmaron el empate definitivo, dejando al Formentera pidiendo la hora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents