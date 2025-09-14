El Formentera se deja dos puntos en casa ante el Constància

El Formentera comenzó la temporada en el Municipal de Sant Francesc con un empate 2-2 ante el Constància, un resultado que sabe a poco tras dominar gran parte del encuentro. Desde el pitido inicial, los de Maikel Romero mostraron intensidad: al minuto 7 David Sanz abrió el marcador con una exquisita vaselina, y antes del descanso Rinaldi sentenció momentáneamente el partido tras una jugada a balón parado (2-0).

El calor y el buen ambiente acompañaron a la afición en las gradas, que vio cómo su equipo desaprovechaba varias ocasiones claras, incluyendo un remate al palo de Jay Romero. La segunda mitad cambió la dinámica: el Constància se adueñó del balón, y tras un penalti cometido por Santi, Mateu Ferrer recortó distancias (2-1). Finalmente, en el minuto 86, los visitantes firmaron el empate definitivo, dejando al Formentera pidiendo la hora.