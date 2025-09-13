La SD Ibiza quiere lamerse las heridas ante la UE Olot

Semana intensa. A eso se ha tenido que enfrentar estos días la SD Ibiza, que tras perder el pasado miércoles en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa RFEF ante la SD Formentera el pasado miércoles, afronta este domingo una complicada salida.

El equipo de Raúl Casañ tendrá la oportunidad de redimirse y lamerse las heridas frente al Olot (12 horas, Estadi Municipal d’Olot) en la segunda jornada del Grupo 3 de Segunda RFEF. Los rojillos, que dieron una gran imagen en el primer partido liguero ante el Terrassa, al que vencieron por 1-0, se desplazan a tierras catalanas para intentar sacar algo positivo ante un rival que tiene la ventaja de no haber afrontado jornada intersemanal, por lo que llega mucho más descansado. Los catalanes llegan con un punto tras empatar a uno en Barbastro en su debut.

Todo lo contrario que una SD Ibiza que el miércoles tuvo que afrontar los 90 minutos de tiempo reglamentario más los 30 de la prórroga en Formentera en un partido que se decidió en los penaltis y que hizo esfumarse el sueño rojillo de seguir en la pelea para recibir en el Sánchez y Vivancos a un equipo de Primera División en la Copa del Rey. Veremos como digiere esta derrota el equipo de Raúl Casañ.

El técnico valenciano, consciente mejor que nadie de que lo importante es la liga, rotó en Formentera y dio descanso a jugadores que fueron titulares ante el Terrassa y que volverán a ser hoy de la partida como Pepe Bernal, Manel Martínez Cristian Cruz o Montalbán. La plantilla rojilla llegó a Catalunya este sábado al mediodía tras realizar en Ibiza el último entrenamiento previo al partido.

Roger Vidal, entrenador del Olot, valoró la visita de la SD Ibiza, afirmando que se enfrentan «al debut en casa ante un equipo complicado», que «se ha reforzado muy bien» y que llega a este partido «con la dinámica positiva del pasado curso» pero que tienen «confianza en sacar los tres puntos». También pidió «el apoyo de la afición», ya que, según su criterio «el personal se lo merece» y están «muy involucrados con el proyecto».